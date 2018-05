Vodafone annuncia nuove rimodulazioni | alcune offerte costeranno 3 euro in più al mese

Galaxy A5 2017 : Vodafone annuncia Android Oreo per la prossima settimana : Tramite un comunicato ufficiale Vodafone annuncia che a partire dalla prossima settimana, da lunedi 30 aprile in poi, arriverà l’aggiornamento Android Oreo per Galaxy A5 2017.Circa 10 giorni fa vi avevamo segnalato che Samsung aveva iniziato a rilasciare l’aggiornamento Android Oreo per Galaxy A5 2017 in alcuni paesi d’Europa.Vi avevamo detto che non sapevamo quando effettivamente l’azienda coreana avrebbe iniziato a ...

Ancora vivo Huawei P9 Plus Vodafone : annunciato un nuovo aggiornamento : C'è grande incertezza in questo periodo sul futuro di alcuni smartphone dal punto di vista software, come nel caso del cosiddetto Huawei P9 Plus. Pochi giorni fa vi ho riportato un tweet da parte di TIM, con la replica senza troppi giri di parole ad un utente affermando che il device, insieme ai fratelli minori P9 e P9 Lite, non sia destinato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Ciò non esclude il fatto che questi ...

Vodafone Italia annuncia gli aggiornamenti in fase di rilascio : Vodafone ha pubblicato sul blog ufficiale un nuovo post con cui comunica gli aggiornamenti in fase di rilascio per i vari device brandizzati da questo operatore L'articolo Vodafone Italia annuncia gli aggiornamenti in fase di rilascio proviene da TuttoAndroid.

Vodafone annuncia aumenti per le offerte ricaricabili a partire dal 27 maggio : La giornata si conclude con una cattiva notizia per i clienti Vodafone: l'operatore ha annunciato l'arrivo di aumenti per le sue offerte ricaricabili a partire dal prossimo 27 maggio. I rincari introdotti saranno compresi tra 0,69 e 1,49 euro mensili. Tutti i clienti dell'operatore interessati dalle rimodulazioni verranno avvertiti tramite SMS. L'articolo Vodafone annuncia aumenti per le offerte ricaricabili a partire dal 27 maggio proviene da ...

Vodafone annuncia la copertura al 100% della tecnologia Narrowband-IoT entro settembre : entro il mese di settembre Vodafone completerà l'implementazione delle tecnologia Narrowband-IoT sul 100% dei propri siti 4G, in vista dell'arrivo del 5G. L'articolo Vodafone annuncia la copertura al 100% della tecnologia Narrowband-IoT entro settembre proviene da TuttoAndroid.