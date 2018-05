Vivo Apex | il primo smartphone tutto schermo arriva il 12 giugno

wired

: Vivo Apex in presentazione il prossimo 12 giugno - - Keyforweb : Vivo Apex in presentazione il prossimo 12 giugno - -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Sta finalmente per volgere al termine la corsa dei produttori dialin grado di tirare fuori dal cilindro unoda lanciare sul mercato in grandi volumi. Sappiamo già che Lenovo ha in cantiere unoche potrebbe avere fino al 95% della superficie frontale occupato dal display, ma il premio potrebbe finire nelle mani di un altro produttore cinese. È, che al Mobile World Congress di febbraio aveva portato come concept un telefonocon fotocamera frontale a scomparsa. Il gadget, battezzato, non aveva ancora intrapreso la fase di produzione di massa che sarebbe iniziata soltanto di lì a qualche mese, ma finalmente questa fase sembra essere entrata a regime. Anzi: il gruppo si è mostrato in queste ore pronto addirittura a mettere in commercio il gadget e in alcuni materiali promozionali dà esplicitamente ...