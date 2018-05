Vincenzo Iaquinta | chiesti sei anni per l' ex campione del Mondo | c' è anche l' aggravante

'ndrangheta : chiesti 6 anni di carcere per Vincenzo Iaquinta : Processo Aemilia: per l'ex attaccante l'accusa è di reati relativi alle armi, con l'aggravante mafiosa

Processo Aemilia - chiesti 6 anni per l'ex calciatore campione del mondo Vincenzo Iaquinta : La requisitoria del Processo Aemilia si chiude con la richiesta di condanna per tutti gli imputati. Alcune sono molto pesanti, come quelle per Vincenzo e Giuseppe Iaquinta. Per l'ex calciatore, accusato di reati relativi alle armi con l'aggravante mafiosa, sono stati chiesti 6 anni di carcere, 19 per il padre per affiliazione alla 'ndrangheta.