Vincenzo Boccia | Confindustria | apre al dialogo con il Governo giallo-verde

Confindustria avverte Salvini e Di Maio : "Non toccate il Jobs act". Il presidente Vincenzo Boccia dà tempo : "Lasciamoli lavorare - poi valuteremo" : Nessuno tocchi il Jobs act. Il monito - al di là di quale sarà il governo - arriva da Confindustria attraverso le parole del presidente Vincenzo Boccia, che mette in guardia: "Ci sono alcuni provvedimenti che a nostro avviso non andrebbero toccati. Industria 4.0 E Jobs act sono provvedimenti che hanno dato effetti sull'economia reale grazie alla reazione dell'industria italiana: +7% export e +30% investimenti privati sono dati ...

Vincenzo Boccia : "Fare qualcosa prima di tornare al voto" : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, alla domanda se la soluzione allo stallo politico possa passare per un ritorno al voto, risponde: "Non lo so, speriamo però che si faccia qualcosa prima di tornare alle urne. Aspettare sei mesi per non fare niente e tornare alle urne mi sembra come quella battuta che fece Guzzanti: 'Questi elettori vanno cambiati'".E poi, si chiede Boccia a margine della presentazione dell'associazione ...

Vincenzo Boccia - l'intervista a Libero : 'Da Lega e M5S segnali di realismo : il reddito grillino fa male al lavoro' : Altrove, in Europa, l' assenza prolungata di governi non ha danneggiato l' economia: potremmo permettercela anche noi? 'Nessun Paese resta mai davvero senza governo. In Italia rimarrebbe in carica l' ...

Governo - Vincenzo Boccia : "Servono premier ed esecutivo responsabili" : Tutta l'economia italiana vive di export, è evidente che ogni tensione con alcuni Paesi crea delle distonie economiche su cui dobbiamo stare attenti'.

