VIDEO Filippo Tortu vola sui 100 metri! Pazzesco 10 03 | a due centesimi dal record di

Scanzonissima/ Ospiti e diretta 23 maggio : VIDEO - Filippo Bisciglia e la prova della scossa : Scanzonissima, anticipazioni 23 maggio: Gigi e Ross conducono il secondo appuntamento del nuovo game show di Raidue. Mietta e Mudimbi sono i capisquadra della serata. (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 14:24:00 GMT)

LUCIA ORLANDO E FILIPPO CONTRI SI SONO LASCIATI/ VIDEO : "È colpa anche di Danilo" (Grande Fratello) : Grande Fratello 2018, LUCIA ORLANDO e FILIPPO CONTRI si SONO LASCIATI ma continuano a cercarsi. Sguardi intensi e sorrisi tra i due e lei non accetta che sia finito tutto così. Il Video.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 23:20:00 GMT)

Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati/ VIDEO : la ragazza si avvicina a Tarzan? (Grande Fratello) : Grande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati ma continuano a cercarsi. Sguardi intensi e sorrisi tra i due e lei non accetta che sia finito tutto così. Il Video.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 21:22:00 GMT)

Cristiano Malgioglio al veleno contro Filippo Contri prima della puntata del GF VIDEO : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del Grande Fratello [Video], il reality di Canale 5, che tornera' domani 22 maggio con una nuova imperdibile puntata. Le ultime novita' svelano che Cristiano Malgioglio ha scritto un post al veleno contro uno dei concorrenti della casa più spiata d'Italia. Ecco cos'è successo. Grande Fratello: Cristiano Malgioglio contro Filippo Contri Nuova polemica intorno al Grande ...

Lucia Orlando fa marcia indietro su Filippo? “Farei l’amore con te” (VIDEO) : Lucia Orlando è confusa su Filippo Contri ed i sentimenti che prova per lui. Dopo aver digerito il discorso mattutino del concorrente del GF 15, la commessa ha deciso di aprire i rubinetti sulle sue emozioni. Frasi che colpiscono se si considera quanto ha confidato a Danilo ieri pomeriggio, salvo poi fare marcia indietro nelle ore successive. Lucia Orlando ha infatti ammesso di non sentire sempre le farfalle nello stomaco per Filippo, ma anche ...

Grande Fratello 2018 - Lucia Orlando e Filippo Contri : amore finito (VIDEO) : Dopo giorni di tensione e pianti, Filippo, consigliato dall'amica Veronica, cerca un confronto con Lucia per parlare della loro storia: “a me quello che dispiace è vederti combattuta e mi sento responsabile” esordisce il ragazzo che si è reso conto più volte che la compagna non è a più suo agio con lui.prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri: amore finito (video) pubblicato su Gossipblog.it 21 maggio 2018 17:26.

Grande Fratello : Filippo e Lucia si sono già lasciati – VIDEO : GF15 - Filippo e Lucia E’ durata soltanto un mese la storia nella casa del Grande Fratello 2018 tra Filippo Contri e Lucia Orlando. I due erano in crisi già da qualche giorno (qui per saperne di più), ma nelle ultime ore lui ha deciso di mettere la parola fine alla loro relazione, forse mai del tutto decollata. Filippo e Lucia sono stati i primi concorrenti a baciarsi in questo Grande Fratello (già dopo due giorni si sono lasciati andare ...

Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati/ VIDEO : lacrime e coccole in serata (Grande Fratello) : Grande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati! Dopo giorni di freddezza e crisi, il ragazzo chiarisce e chiude la storia: "È la cosa giusta da fare"(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:45:00 GMT)

Lancia la figlia dal viadotto e si uccide : il VIDEO choc del salto nel vuoto di Filippone : Le «prime attività investigative svolte» hanno consentito di accertare che Fausto Filippone, il 49enne che domenica ha Lanciato la figlia di 10 anni, Ludovica, da un viadotto...

LUCIA ORLANDO E FILIPPO CONTRI SI SONO LASCIATI/ VIDEO : "Si devono prendere vie diverse" (Grande Fratello) : Grande Fratello 2018, LUCIA ORLANDO e FILIPPO CONTRI si SONO LASCIATI! Dopo giorni di freddezza e crisi, il ragazzo chiarisce e chiude la storia: "È la cosa giusta da fare"(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 22:20:00 GMT)

Filippo Contri lascia Lucia Orlando al GF 15 - “Va così” (VIDEO) : Filippo Contri ha lasciato Lucia Orlando, la commessa romana del GF 15 che ha rubato il suo sguardo fin dai primi giorni di reality. Il Superbono però ha notato che le cose fra loro non ingranano e crede che la ragazza stia cercando delle conferme su qualcosa di cui non è consapevole. Ha notato infatti che lo guarda con difficoltà ed ha deciso di renderla libera, sicuro che così potrà stare meglio. Filippo Contri lascia Lucia Orlando, ma niente ...

Grande Fratello 2018 - Lucia Orlando e Filippo Contri : amore finito (VIDEO) : Dopo giorni di tensione e pianti, Filippo, consigliato dall'amica Veronica, cerca un confronto con Lucia per parlare della loro storia: “a me quello che dispiace è vederti combattuta e mi sento responsabile” esordisce il ragazzo che si è reso conto più volte che la compagna non è a più suo agio con lui.prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri: amore finito (video) pubblicato su Gossipblog.it 21 maggio 2018 17:26.

Francavilla - lancia figlia da viadotto e si uccide : 'Chi l'ha visto?' pubblica il VIDEO choc del salto nel vuoto di Filippone : ' Chi l'ha visto? ' ha pubblicato il video choc del momento in cui Fausto Filippone , l'uomo che ieri ha gettato la figlia 11enne dal viadotto dell' A14 , si getta nel vuoto al termine di sette ...

Lancia la figlia dal viadotto e si uccide : il VIDEO choc del salto nel vuoto di Filippone : Le «prime attività investigative svolte» hanno consentito di accertare che Fausto Filippone, il 49enne che domenica ha Lanciato la figlia di 10 anni, Ludovica, da un viadotto...