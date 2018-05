Via ufficiale alla patch di maggio per Samsung Galaxy S9 il 23 maggio | le ultime

Disponibile la LineageOS 15.1 per gli Android Go - anche se in Via non ancora ufficiale : Dopo diverso tempo dalla presentazione di Android Go al pubblico, ora un utente XDA ha reso Disponibile la LineageOS 15.1 con Android 8.1 Oreo anche per il sistema operativo light di casa Google! L'articolo Disponibile la LineageOS 15.1 per gli Android Go, anche se in via non ancora ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Battlefield V : confermati in Via ufficiale i rumor sul reveal del 23 maggio : Battlefield V è stato protagonista nelle scorse settimane di insistenti rumor e curiosi easter egg, che indicavano la data del 23 maggio come possibile appuntamento per il reveal ufficiale di questo nuovo capitolo della serie di sparatutto firmata da DICE.Con una mossa a sorpresa, il comico sud africano Trevor Noah ha contemporaneamente confermato il nome e la data del reveal del nuovo Battlefield, in un breve video apparso sul suo profilo ...

Xiaomi Mi A1 potrebbe supportare Project Treble in Via non ufficiale : Stando alle ultime indiscrezioni, lo Xiaomi Mi A1 potrebbe presto contare anche sul supporto al Project Treble, ciò ovviamente in via non ufficiale L'articolo Xiaomi Mi A1 potrebbe supportare Project Treble in via non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

GTA 5 prova in Via non ufficiale la strada del Battle Royale? : Il successo di GTA 5 affonda le proprie radici nel lontano 2013: l'esordio dell'ultimo capitolo della saga di Rockstar Games su PS3, Xbox 360 e PC è stato soltanto il primo passo del franchise verso la distruzione di ogni possibile record di vendite, con le recenti stime che parlano di oltre novanta milioni di copie vendute per un incasso che ha superato i sei miliardi di dollari. Il merito di un successo tanto strepitoso va ovviamente al ...

Via ufficiale all’aggiornamento Android Oreo per Huawei Mate 10 Lite : situazione al 2 maggio : Ci sono importanti novità che possiamo analizzare oggi 2 maggio per quanto riguarda il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Pochi giorni fa ho condiviso con voi i riscontri da parte di TIM, secondo cui la diffusione sarebbe scattata a partire dalla metà di maggio, aprendo in questo modo le porte ad un pacchetto software per uno smartphone che in Italia ha ...

Via ufficiale ad Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : aggiornamento partito il 1 maggio in Europa : Un 1 maggio da ricordare: Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in via ufficiale è finalmente realtà in queste ore in Europa. L'aggiornamento Android 8.0 è appena partito Europa, a dire la verità, inaspettatamente visto per i tempi della release, da giorni, si parlava di metà maggio. A gran sorpresa, al contrario, il passo in avanti è stato appena compiuto, ecco esattamente dove. Come ci comunica il sito autorevoile SamMobile, Oreo ha fatto ...

Serie C Sambenedettese - Via Capuano : ufficiale l'esonero : SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Lo 0-1 subito in casa dall'Albinoleffe ha fatto traboccare il vaso: Ezio Capuano è stato esonerato dalla Sambenedettese ad una giornata dal termine del campionato. Ecco il ...

Amadeus e Marco Liorni Via da Reazione a Catena : ecco il conduttore ufficiale del game show di Rai1 : La notizia era trapelata già da tempo e che Amadeus avrebbe lasciato la conduzione di Reazione a Catena era ormai quasi certo. Ora arrivano le ultime indiscrezioni sul conduttore che prenderà le redini del programma di Rai Uno. Dopo i rumors che suggerivano l’arrivo di Marco Liorni, un altro nome sta avanzando con forza. Ma chi vedremo sulla rete ammiraglia nel programma preserale dell’estate? ecco tutti i dettagli sul nuovo conduttore e sulla ...

Primo Viaggio ufficiale di Ignazio Cassis fuori dall'Europa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

INTER - Via SABATINI : DIVORZIO UFFICIALE CON SUNING/ L'ad Antonello : "Scelta personale" : INTER, via SABATINI: DIVORZIO UFFICIALE con SUNING. Oriali è l'uomo giusto per squadra e società? Le ultime notizie sulL'addio del direttore tecnico e il possibile successore(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 21:15:00 GMT)

Sharp Aquos S3 ufficiale : lo smartphone da 6' più compatto al mondo - ovViamente con notch : Un dispositivo che ridefinisce il concetto di "borderless", peccato che non lo vedremo mai in Europa Sharp ci ha abituato negli anni a dispositivi fuori dal comune , arrivando spesso con anni di ...