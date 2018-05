Vettel | ' Io e Hamilton in Ferrari? Non mi dispiace'

Formula1 Hamilton : "In squadra con Vettel? Forse un giorno a Le Mans.." : Divisi da 17 punti in classifica, a favore dell'inglese, e seduti affiancati. Così Hamilton e Vettel si sono presentati alla conferenza stampa del GP di Montecarlo, anticipata al mercoledì come vuole ...

F1 - Vettel e quelle ammissioni sul prossimo compagno di squadra : “Hamilton? Mai dire mai” : Sebastian Vettel ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi della Ferrari per il Gp di Monaco, sottolineando di voler bissare la vittoria dello scorso anno Fascino ed eleganza, lusso e… velocità. Il Gp di Montecarlo è questo e altro, un condensato di emozioni e spettacolo che rende la gara del Principato tra le più attese in calendario. Un’occasione fondamentale per la Ferrari per tornare a sorridere, viste anche le prestazioni ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Verstappen davanti con le HyperSoft - consistente Vettel con le Soft - Hamilton fa prove aerodinamiche : Prima giornata di Test andata in archivio sul circuito del Montmeló (Spagna) ed indicazioni utili per i team, che si sono esibiti in questo day-1 pochi giorni dopo l’appuntamento iridato (il quinto del Mondiale 2018 di Formula Uno) su questa stessa pista. Il più veloce è stato Max Verstappen (Red Bull). Il rilevamento cronometrico dell’olandese è stato 1’17?528, Testando le nuove gomme HyperSoft, che faranno il loro esordio in ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica di martedì 15 maggio. Verstappen il più veloce - Vettel terzo ed Hamilton sesto : Dopo appena due giorni dal GP di Spagna, quinta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, le monoposto sono tornate esibirsi proprio sul circuito catalano per la prima di due sessioni di Test. Prove importanti per Testare il nuovo materiale e comprendere meglio i differenti compound di gomme a disposizione delle macchine. In vetta alla giornata odierna troviamo la Red Bull di Max Verstappen a circa 1″ dalla pole ottenuta da Lewis Hamilton ...

F1 : nel Gp di Spagna trionfa Hamilton - Vettel è quarto : Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il campione del mondo inglese ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstapen. Quarta la Ferrari di Sebastian Vettel. Quinta l'altra Red Bull di Ricciardo davanti alla Haas di ...

F1 - pagelle GP Spagna 2018 : Lewis Hamilton impeccabile - Vettel in affanno - bene Magnussen e Leclerc - dietro la lavagna Grosjean : Il Gran Premio di Spagna 2018 di Formula Uno ha messo in mostra una Mercedes (voto 10) nuovamente impressionante. Le “Frecce d’argento” hanno rifilato un pugno in pieno volto alla Ferrari (voto 5) che non ha potuto nulla contro lo strapotere di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Limita i danni la Red Bull (voto 6) in una gara che ha regalato ben poche emozioni. L’unica, non da poco, il clamoroso incidente causato da Romain ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “Pit-stop obbligato - le gomme non tenevano. Hamilton? Era il più veloce” : Sebastian Vettel ha concluso il GP di Spagna 2018 in quarta posizione. Un risultato deludente per il tedesco della Ferrari che ora è scivolata a 17 punti da Lewis Hamilton in classifica generale, complice un pit-stop forzato. Il quattro volte iridato ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo deciso di fermarci perché le nostre non duravamo come quelle degli altri, non potevamo ricalcare la strategia degli altri. Abbiamo ...

Il tango di Lewis Hamilton : Sebastian Vettel si è dissolto : Balla il tango Lewis Hamilton che si impone con il rombo del suo motore a passo deciso nel Gp di Spagna.