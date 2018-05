Vettel e Raikkonen alla vigilia del weekend di Monaco

F1 - Raikkonen : “Se resto in Ferrari? Non decido io”/ Vettel : “Con lui niente strategie o giochi psicologici” : F1, Raikkonen: “Se resto in Ferrari? Non decido io”. Vettel vota Kimi: “Con lui niente strategie o giochi psicologici”. Ma le ipotesi Leclerc o addirittura Hamilton non gli dispiacciono...(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:05:00 GMT)

F1 - a tutto Vettel : “mi manca molto Schumacher - sul futuro di Raikkonen invece dico che…” : Sebastian Vettel ha parlato della sua nostalgia per Schumacher, soffermandosi poi anche sul futuro di Kimi Raikkonen Fascino ed eleganza, lusso e… velocità. Il Gp di Montecarlo è questo e altro, un condensato di emozioni e spettacolo che rende la gara del Principato tra le più attese in calendario. photo4/Lapresse Un’occasione fondamentale per la Ferrari per tornare a sorridere, viste anche le prestazioni di Vettel e Raikkonen ...

F1 - Raikkonen intervista Vettel alla guida : le risposte del tedesco sono davvero esilaranti [VIDEO] : Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel si sono resi protagonisti di una divertente intervista promossa da Shell Motorsports Sebastian Vettel alla guida, Kimi Raikkonen lato passeggero. Il motivo? Uno spot promosso da Shell Motorsports, tra gli sponsor più munifici della Ferrari. Domande curiose e risposte a volte esilaranti di Vettel, impegnato nel frattempo al volante di una Ferrari berlinetta che non gli ha impedito di dare retta al proprio ...

Ferrari - Vettel e Raikkonen si raccontano : una curiosa intervista in auto : Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen per una volta nella stessa auto. E' successo in occasione di una curiosa intervista promossa da Shell Motorsports. E il risultato è decisamente curioso, con i due ...

Formula 1 - Vettel dopo qualifiche GP Spagna : 'Nuove gomme favoriscono Mercedes'. Raikkonen : 'Deluso' : Al GP di Spagna seconda fila tutta Ferrari . "Sono stato contento del giro ma il primo tentativo non era stato buono, meglio l'ultimo, ho avuto comunque buone sensazioni ma alla fine ho visto che ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton in testa - Sebastian Vettel quarto. Problemi per Kimi Raikkonen : Il più veloce delle prove libere 2 del GP di Spagna è stato Lewis Hamilton. Il britannico ha stampato un tempo di 1’18″259, chiudendo un venerdì che ha lesinato difficoltà ed incognite in vista del prosieguo del weekend. Il tempo del campione del Mondo in carica è più basso rispetto a quello fatto segnare dal compagno di squadra Valtteri Bottas stamattina (1’18″148) ed è stato ottenuto con gomma gialla, la Soft, ...

F1 Ferrari - Vettel : «Su Raikkonen la gente ha un'immagine distorta» : ROMA - Rispetto agli anni precedenti in questo 2018 è apparso subito chiaro che le prestazioni di Kimi Raikkonen siano cresciute. Il finlandese è sempre stato molto vicino a Sebastian Vettel e in ...

Formula 1 - il Gp dell'Azerbaigian va a Hamilton davanti a Raikkonen e Perez. Quarto Vettel : Una gara ricca di colpi di scena: massiccia presenza della Safety Car, una collisione fra Ricciardo e Verstsppen porta al suicidio della Red Bull, Vettel domina per buona parte, ma sbaglia nel finale e perde la leadership del mondiale. Bottas fora a poco dal traguardo. Raikkonen fa un'ottima gara e sale sul podio alle spalle di Lewis

F1 - QUALIFICHE GP AZERBAIJAN 2018 : Vettel FA TRIS DI POLE DAVANTI ALLE MERCEDES! PASTICCIO RAIKKONEN SOLO SESTO : BAKU, 28 APRILE 2018 F1, QUALIFICHE GP AZERBAIJAN 2018 – Sebastian VETTEL conquista la terza POLE consecutiva della stagione sul circuito di Baku. La sua SF71H si dimostra ancora una volta la monoposto più veloce del lotto e il tedesco continua la sua sTRIScia di QUALIFICHE infallibili. Dietro di lui un ritrovato Lewis Hamilton precede Valtteri Bottas. Seguono le due Red Bull e un Kimi RAIKKONEN combattivo e veloce (ultimo giro con i ...

