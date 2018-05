Venezia : Carabinieri sequestrano la spiaggia ‘fascista’ di Sottomarina : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – A Sottomarina, del comune di Chioggia, i Carabinieri Forestali della Stazione di Mestre e del Gruppo Carabinieri Forestale Venezia, col supporto della Compagnia Carabinieri di Chioggia Sottomarina, su disposizione della Procura della Repubblica di Venezia, hanno sottoposto a sequestro preventivo un chiosco-bar, comprensivo di magazzino, servizi igienici e di tutti gli ulteriori manufatti, recinzioni e ...

Venezia : Carabinieri sequestrano la spiaggia ‘fascista’ di Sottomarina : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – A Sottomarina, del comune di Chioggia, i Carabinieri Forestali della Stazione di Mestre e del Gruppo Carabinieri Forestale Venezia, col supporto della Compagnia Carabinieri di Chioggia Sottomarina, su disposizione della Procura della Repubblica di Venezia, hanno sottoposto a sequestro preventivo un chiosco-bar, comprensivo di magazzino, servizi igienici e di tutti gli ulteriori manufatti, recinzioni e ...

Venezia : Carabinieri sequestrano la spiaggia 'fascista' di Sottomarina : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) - A Sottomarina, del comune di Chioggia, i Carabinieri Forestali della Stazione di Mestre e del Gruppo Carabinieri Forestale Venezia, col supporto della Compagnia Carabinieri di Chioggia Sottomarina, su disposizione della Procura della Repubblica di Venezia, hanno sottop

Venezia : Chioggia - picchia la madre per la droga - arrestato dai carabinieri : Venezia, 23 apr. (AdnKronos) - Nella scorsa notte in Chioggia, nel centrale e storico rione San Giacomo, i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Chioggia hanno tratto in arresto in flagranza di reato per atti persecutori un chioggiotto, nullafacente e tossicodipendente. L’uomo, dal giorno

Venezia : violenze in famiglia - carabinieri arrestano un marocchino : Venezia, 23 apr. (AdnKronos) – Durante il weekend nel quale i giocatori delle squadre di calcio della Serie A sono scesi in campo con il viso colorato di rosso per dire no alla violenza sulle donne, i carabinieri sono intervenuti per un grave episodio di violenza domestica in Campolongo Maggiore (Ve).In particolare, nel tardo pomeriggio di sabato 21 aprile i militari della Stazione carabinieri di Stra, a seguito di richiesta di intervento ...

Venezia : violenze in famiglia - carabinieri arrestano un marocchino : Venezia, 23 apr. (AdnKronos) - Durante il weekend nel quale i giocatori delle squadre di calcio della Serie A sono scesi in campo con il viso colorato di rosso per dire no alla violenza sulle donne, i carabinieri sono intervenuti per un grave episodio di violenza domestica in Campolongo Maggiore (Ve

Venezia : Carabinieri recuperano due dipinti del ‘600 del manierismo fiorentino : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia (TPC) e dell’Arma Territoriale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Venezia, a seguito di complesse e prolungate attività di indagine, hanno individuato e sequestrato, in Germania, due dipinti, olio su tela, raffiguranti ‘Adorazione dei pastori” e ‘Anania guarisce la cecità”, del valore di oltre 100.000 ...

Venezia : Carabinieri recuperano due dipinti del ‘600 del manierismo fiorentino : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia (TPC) e dell’Arma Territoriale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Venezia, a seguito di complesse e prolungate attività di indagine, hanno individuato e sequestrato, in Germania, due dipinti, olio su tela, raffiguranti ‘Adorazione dei pastori” e ‘Anania guarisce la cecità”, del valore di oltre 100.000 ...

Venezia : Carabinieri recuperano due dipinti del '600 del manierismo fiorentino (2) : (AdnKronos) - In particolare, le investigazioni dell’epoca avevano permesso di scoprire che cinque persone (2 stranieri e 3 italiani), in tempi e circostanze antecedenti alla data della denuncia, formalizzata nel novembre 2011, approfittando dell’assenza dei proprietari, avevano asportato vari dipin

Venezia : Carabinieri recuperano due dipinti del '600 del manierismo fiorentino : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) - I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia (TPC) e dell’Arma Territoriale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Venezia, a seguito di complesse e prolungate attività di indagine, hanno individuato e sequestrato, in Germania, due dipinti, ol

Venezia : imprenditore denuncia usuraio che viene arrestato dai carabinieri (2) : (AdnKronos) - Il circuito in cui era suo malgrado finita la vittima le imponeva di procedere alla restituzione di somme sui prestiti ottenuti, entrando in quel vortice proprio dell’usura, che la portava sul baratro del dissesto finanziario. Dai calcoli effettuati, infatti, il denunciante precisava d

Venezia : imprenditore denuncia usuraio che viene arrestato dai carabinieri : Padova, 12 apr. (AdnKronos) – Nella prima mattinata di oggi, a Mirano (Venezia), i carabinieri della Stazione di Legnaro (Pd), a conclusione di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia nella persona del Pubblico Ministero Stefano Buccini, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale Veneziano David Calabria, nei confronti di ...

Venezia : spacciavano droga in carcere - scoperti dai carabinieri (4) : (AdnKronos) - Nel corso delle indagini sono, altresì, state arrestate 7 persone in flagranza di reato, sono state denunciate in stato di libertà altre 8 persone oltre ai destinatari di misure cautelari, tutte per il medesimo reato, sono stati denunciati 5 degli attuali indagati anche per reati contr

Venezia : spacciavano droga in carcere - scoperti dai carabinieri (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Da ultimo, veniva accertato che gli spacciatori si rifornivano della cocaina, con cadenza settimanale, da cittadini albanesi anch’essi operanti nella zona di Mestre. Anche in questo caso, i carabinieri accertavano che i due fratelli operavano assieme ad altri connazionali