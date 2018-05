Vela – Il primo mondiale GC32 di Riva del Garda splende di campioni

Domenica Live/ Barbara D'Urso riVela : al Grande Fratello 15 l'ingresso di una donna e il primo finalista : Domenica Live, anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento di oggi 20 maggio 2018: Loredana Lecciso, Giovanni Ciacci da Barbara D'Urso e tanto Grande Fratello.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:38:00 GMT)

Rainbow Six Siege : Ubisoft sVela il primo operatore italiano dell’Operazione Para Bellum : Ubisoft annuncia ufficialmente il primo operatore italiano per Rainbow Six Siege, il quale farà il suo debutto con l’Operazione Para Bellum, si tratta di Alibi. In attesa di conoscere tutti i dettagli sul secondo operatore “Maestro” vogliamo condividere con voi quello che c’è da sapere sulla new entry. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Alibi: Il ...

Caterina Balivo/ “Voglio il terzo figlio!” - poi sVela i prossimi impegni : “Pubblicherò il primo romanzo” : Caterina Balivo si confida tra le pagine del settimanale F e svela: “Voglio il terzo figlio!”, poi confida i suoi prossimi impegni, “Pubblicherò il primo romanzo”.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:01:00 GMT)

“A luci rosse”. La riVelazione che non ti aspetti. L’amato cantante italiano ci ha abituati (quasi) a tutto - ma questa volta ha fatto il botto. Ecco il suo primo film hard : “Posso permettermi quello che voglio” : Nel corso del tempo ci ha abituati a parecchie stravaganze. cantante affermato, vanta una carriera molto lunga, fatta di alti e bassi e una vita privata decisamente intensa e avventurosa. Non ha mai fatto mistero di essere bigamo, ad esempio. Ma non ha mai fatto mistero neanche di essere una grande appassionato dell’ars amandi e soprattutto di essere molto, ma molto, suscettibile al fascino femminile. Ma adesso ha deciso di dare una ...

I CleVeland Cavaliers hanno passato il primo turno dei playoff battendo in gara-7 gli Indiana Pacers : Domenica sera i Cleveland Cavaliers hanno battuto in gara-7 del primo turno dei playoff NBA gli Indiana Pacers, alla fine di una partita bella e combattuta fino alla fine. Cleveland ha vinto per 105 a 101 e giocherà gara-1 delle The post I Cleveland Cavaliers hanno passato il primo turno dei playoff battendo in gara-7 gli Indiana Pacers appeared first on Il Post.

Fashion Film Festival Milano 2018 : sVelato il nome del primo giurato : Ha un background che spazia dal mondo dell'arte, alla pittura fino alla scultura, inoltre è stata bassista e front-woman di una band art-rock prima di trasferirsi a Los Angeles per occuparsi di ...

Milano Citylife - sVelato il nido delle farfalle : il primo asilo in legno è sotto i grattacieli : Al civico 8 - l'unico della nuova via Stratos che taglia il parco di Citylife , il motivo dell'8 è da decifrare tra i misteri degli uffici comunali, - c'è già qualche coppia di genitori che prova a ...

Justin Bieber : il cantante ha riVelato il suo “primo amore” : Uh! The post Justin Bieber: il cantante ha rivelato il suo “primo amore” appeared first on News Mtv Italia.

NBA 2018 : Houston vince e certifica il primo posto. Cadono Golden State e Toronto. LeBron trascina CleVeland : Sono nove le partite della notte NBA. Nona vittoria consecutiva e titolo di conference praticamente certo per gli Houston Rockets. Tutto molto facile per la squadra di coach Mike D’Antoni contro gli Atlanta Hawks, sconfitti 118-99 grazie soprattutto alla tripla doppia di James Harden, che mette a referto 18 punti, 15 assist e 10 rimbalzi. Oltre al “Barba” ci sono i 25 punti di Gerald Green, uscendo dalla panchina, e i 22 punti ...

SVelata la trama di New Girl 7×01 - primo episodio dell’ultima stagione : coppie in festa 3 anni dopo (foto) : New Girl 7×01 è la première della stagione finale della sitcom di Fox, fortunata nei primi anni ma poi in progressivo calo di ascolti. La stagione finale sarà ridotta rispetto al solito, con soli 8 episodi di cui uno speciale finale di un'ora previsto martedì 15 maggio 2018, e racconterà le vite di Jess e degli altri protagonisti del loft con un salto temporale rispetto al finale della sesta. In onda il 10 aprile negli Stati Uniti, New ...

SVelato il primo concorrente al serale di Amici di Maria De Filippi : Einar Ortiz contro Carmen - la sfida : Il primo concorrente al serale di Amici di Maria De Filippi è stato Svelato in diretta su Canale 5 dalla conduttrice Mediaset. Dopo la sfida tra Carmen ed Einar Ortiz è stata assegnala la prima maglia verde: il vincitore della competizione è andato dritto al serale, al via il prossimo 7 aprile. Paola Turci ha chiesto a Carmen ed Einar di andare dinanzi alla commissione per una proposta inedita: una sfida senza eliminazione per poter assegnare ...