Vecchi voucher | rimborso prorogato al 30 giugno

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Da oltre un anno a questa parte i buoni lavoro (c.d.) non esistono più e i committenti/prestatori hanno dovuto adeguarsi alle nuove norme delineate dall’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra Correttiva), convertito successivamente in L. 212017, n. 96. L’eliminazione dell’istituto dei buoni lavoro è avvenuta per mano del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, recante “disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 17 marzo 2017. Il provvedimento normativo appena citato all’art. 1, co. 1 ha disposto l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. 152015, n. 81, recanti appunto la disciplina del lavoro accessorio. Mentre al secondo comma la norma prevede la ...