Varese : gdf scopre società con finta sede in Usa - tre denunce : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Aveva la sede in Usa, ma operava in Italia con basi a Milano e Varese. La guardia di finanza di Varese ha scoperto una società che attraverso il sistema di esterovestizione ha omesso di dichiarare al fisco operazioni per oltre due milioni di euro, evadendo il pagamento dell’Iva per circa 500mila euro.A scoprire la truffa, una pattuglia della compagnia di Saronno che all’uscita dell’autostrada ...