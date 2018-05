Var al Giro d' Italia 2018 | Aru penalizzato di 20' ' Video | sanzione per scia dietro moto

Giro d’Italia – Aru penalizzato dal Var - l’opinione di Fabio : “vi voglio spiegare le cose” : Fabio Aru penalizzato dal Var nella cronometro individuale del Giro d’Italia 101: il sardo rispetta la decisione della giuria e spiega come sono andate le cose E’ andata in scena ieri la cronometro individuale del Giro d’Italia 101 che ha portato i corridori da Trento a Rovereto A vincere è stato un felicissimo Rohann Dennis, che si è preso il riscatto dalla cronometro d’Israele su Tom Dumoulin. Il favorito della Sunweb ...

La Var al Giro d'Italia smaschera i furbetti Aru e compagni puniti : Trento Dalle immagini del Var, alle figure barbine il passo è breve, brevissimo. La furbata nel ciclismo è dura a morire. Non ce la fanno proprio i corridori, nemmeno nell'era della telemetria e delle telecamere che riprendono le corse integrali, a crescere. A fare un salto culturale. Pur sapendo che da quest'anno il ciclismo, come il calcio, utilizza anche lui il Var, i corridori proseguono imperterriti a fare i loro giochetti di prestigio.Ma ...

Giro d’Italia 2018 - perché è stato penalizzato Fabio Aru? Come funziona il Var nel ciclismo : le regole della moviola in strada : Per la prima volta nella storia il VAR ha rivoluzionato una classifica di tappa al Giro d’Italia. La “moviola in strada”, che ha fatto il proprio debutto nelle gare di ciclismo proprio quest’anno con la Milano-Sanremo, viene utilizzata Come supporto dalla giuria che si aiuta con questo strumento per ravvisare eventuali infrazioni al regolamento. Oggi, in occasione della cronometro individuale Trento-Rovereto, sono stati ...

Ciclismo - Giro d'Italia : nella crono vinta da Dennis debutta il Var : Aru penalizzato di 20'' : Giro riaperto o sempre più chiuso? Dipende dall'angolazione. Trentaquattro km contro il tempo, roba da specialisti come Tom Dumoulin: l'olandese risponde e cuce parte del margine che lo separa da ...

Diretta - Zoncolan/ Giro d'Italia 2018 : aumenta il diVario dei 7 in fuga. Streaming video Rai - 14tappa - : Diretta Giro d'Italia 2018 Streaming video e tv 14tappa San Vito-Zoncolan: percorso e orari, ci attende l'arrivo in salita più difficile , oggi, .

Diretta - Zoncolan/ Giro d'Italia 2018 : aumenta il diVario dei 7 in fuga. Streaming video Rai (14^ tappa) : Diretta Giro d’Italia 2018 Streaming video e tv 14^ tappa San Vito-Zoncolan: percorso e orari, ci attende l'arrivo in salita più difficile sullo Zoncolan (oggi 19 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 14:16:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - chi attaccherà sullo Zoncolan? Il Mostro infernale decide la maglia rosa : Fabio Aru deve proVarci - Yates-Dumoulin testa a testa : Là dove osano solo le aquile, là dove solo i più forti sono riusciti a fare la voce grossa, là dove ogni volta si fa la storia e dove si entra nel mito del ciclismo. Il Mostro, l’Inferno dei pedali, la salita più dura d’Europa: chiamatelo come volete, questo è il Monte Zoncolan, questa è l’ascesa simbolo del Giro d’Italia 2018, questo sarà l’arbitro della Cosa rosa. Saranno i 10 chilometri più difficili del Vecchio ...

“Completamente nuda!”. Il Giro d’Italia si fa hot. Arrivata con la maglietta da ciclista - ci ha messo poco a leVarsi tutto e mandare in tilt i fan : Che al Giro d’Italia c’è stata anche lei se ne sono accorti più o meno tutti. Presente in quanto testimonial di uno sponsor che accompagna la carovana rosa, nel bel mezzo della gara, ha approfittato di un momento di relax per mettersi a suo agio, via l’abbigliamento da ciclista, per godersi qualche momento di tranquillità: completamente nuda e immortalata in una foto mozzafiato. Il risultato? Social in tilt e pubblico ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome irriconoscibile. Quando la strada sale - si stacca. Che calVario - il podio è ormai lontano : Dov’è finito il vero Chris Froome? Quello che stiamo vedendo al Giro d’Italia 2018 è soltanto una controfigura del Campione capace di dominare le corse a tappe, un lontanissimo parente del fenomeno che metteva in fila tutti i rivali e che conquistava tre Tour de France consecutivi con una facilità disarmante, esibendo tutta la sua classe cristallina e brillando davvero su tutti i terreni. Il britannico, invece, sta davvero patendo le ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : tutto inVariato - Elia Viviani maglia ciclamino : tutto invariato nelle altre classifiche del Giro d’Italia 2018 dopo l’undicesima tappa. maglia ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 178 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 112 3 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 87 4 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 86 5 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 73 6 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM LOTTO NL – JUMBO 53 7 CAN BOIVIN Guillaume ...

Giro d’Italia 2018 - nona tappa Pesco Sannita-Campo Imperatore : il tappone sugli Appennini! Aru deve proVarci sul Gran Sasso d’Italia : Il Giro d’Italia 2018 arriva ad un momento potenzialmente decisivo nella lotta per la Maglia Rosa, con la nona tappa, che vedrà i corridori partire da Pesco Sannita e dopo ben 225 km arrivare sul Gran Sasso d’Italia, fino ai 2135 metri di Campo Imperatore. Un vero e proprio tappone sugli Appennini, che offrirà il terzo arrivo in salita di questa edizione. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della nona tappa del ...

Giro : grave incidente - muore un motociclista. Variato percorso quinta tappa : Un gravissimo incidente stradale fra una moto e una Fiat Stilo ha obbligato gli organizzatori del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, che oggi disputa la 5/a tappa, a modificare il percorso della ...

Giro : grave incidente ad Agrigento - Varia percorso quinta tappa : Un gravissimo incidente stradale fra una moto e una Fiat Stilo ha obbligato gli organizzatori del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, che oggi disputa la 5/a tappa, a modificare il percorso della ...

Vigilia dell'ultimo giro di Mattarella per proVare a uscire dallo stallo : Il Capo dello Stato pronto a verificare fino all'ultimo eventuali 'fatti nuovi'. Ma la richiesta del centrodestra di avere un mandato per cercare i voti in Parlamento non convince il Quirinale -