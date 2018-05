Valeriani Regione Lazio | Istituto ufficio speciale per la rigenerazione urbana

INTERVISTA - Valeriani : 'Dalla Regione una mappatura del patrimonio da destinare a case popolari' : Dopo cinque anni da consigliere alla Pisana, e ancor prima sette anni in Campidoglio, il 23 marzo scorso è entrato a far parte della squadra di assessori di Nicola Zingaretti. Massimiliano Valeriani , ...

Regione. Valeriani : “Grato per fiducia Presidente” : Regione. Valeriani: “Ci aspetta grande lavoro, grato per fiducia Presidente” “Sono onorato di far parte di questa squadra di governo e ringrazio il presidente Zingaretti... L'articolo Regione. Valeriani: “Grato per fiducia Presidente” proviene da Roma Daily News.