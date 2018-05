Vaccini bimbi | sì o no? 5 criteri per decidere

Vaccini - un asilo a cielo aperto davanti al Comune : 'Atto discriminatorio escludere i bimbi da scuola' : ... un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio che vogliono imporre ai bambini per interessi politico economici nel nome di una scienza che scienza non è".

Vaccini - Fimp : “Quello antinfluenzale sia esteso ai bimbi da 0 a 6 anni” : “E’ necessario modificare la strategia adottata dall’Italia contro l’influenza stagionale. Come prima cosa, i bambini sani nella fascia di età dai sei mesi a sei anni, devono essere considerati come una categoria a rischio che ha bisogno della vaccinazione”. E’ questa la proposta avanzata dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) alle Istituzioni sanitarie e politiche del nostro Paese. Secondo i dati ...

Vaccini : contattano Usl - bimbi riammessi : ANSA, - PADOVA, 3 MAG - Sono entrati regolarmente all'asilo, stamane, i tre bambini non vaccinati dell'istituto comprensivo V 'Donatello' di Padova che rischiavano di rimanere a casa, dopo la ...

Torino.Vaccini - scuola vietata a 4 bimbi : 21.50 La dirigente scolastica di due scuole materne del quartiere Mirafiori, a Torino, ha notificato alle famiglie di due bambini il divieto di presentarsi in classe fino a quando non saranno in regola con le vaccinazioni. "Lo impone la legge e finché non riceverò i documenti che attestano la regolarizzazione non potrò fare altrimenti", spiega. Stesso divieto per due bimbi di Collegno (TO). "Su 172 iscritti agli asili comunali, due non sono ...

Vaccini - Unicef : 1 - 4 milioni di bimbi sotto i 5 anni morti per malattie prevenibili : L’Unicef, ricordando che da oggi fino al 30 aprile parte la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, rende noto che nel 2016 un numero stimato di 1,4 milioni di bambini sotto i cinque anni sono morti per malattie prevenibili con un vaccino. Circa un quarto delle morti tra bambini sotto i 5 anni sono state causate da polmonite, diarrea e morbillo e la maggior parte si sarebbero potute prevenire con i Vaccini. “A livello globale 1 ...

Oms : "19 milioni di bimbi senza Vaccini" : L'obiettivo della campagna 2018 'Protected Together, #VaccinesWork', è evidenziare la necessità di una maggiore azione a favore delle vaccinazioni nel mondo , con un'attenzione al ruolo che ognuno ...

Vaccini - partite le prime lettere. Sospesi novanta bimbi : Firenze, 7 aprile 2018 - Raccomandate consegnate a mano per evitare che i genitori portino a scuola i figli non in regola coi Vaccini. Palazzo Vecchio vuole evitare in tutti i modi gli «scontri ai ...

Vaccini - Umbria : coperture sopra al 95% nei bimbi da 2 a 7 anni : “In Umbria le coperture vaccinali obbligatorie, nei bambini da 2 a 7 anni, hanno ampiamente superato la soglia di sicurezza del 95%, che assicura la cosiddetta immunità di gregge la quale, nel caso di alcune patologie, riduce notevolmente la circolazione degli agenti infettanti e quindi la diffusione di malattie pericolose e nuovi focolai”. Lo rende noto l’assessore regionale alla Salute, Luca Barberini, tracciando un bilancio ...

Vaccini - SCADUTI TERMINI/ ISS : "Copertura oltre il 95%" - pochi i bimbi rimandati a casa : VACCINI, oggi SCADUTI i TERMINI: "niente scuola per i bimbi non in regola", l'allarme lanciato dai presidi “a rischio nidi e materne, situazione difficile". Burioni "necessaria informazione"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:49:00 GMT)

Vaccini : scaduto termine - bimbi respinti da scuole a Milano e Sulmona : Vaccini: scaduto termine, bimbi respinti da scuole a Milano e Sulmona Il termine ultimo per la presentazione dei documenti è scaduto il 10 marzo. Da oggi i primi possibili stop agli ingressi negli asili nido e nelle scuole materne. Nel capoluogo lombardo quattro casi di alunni rimandati a casa, così come nella cittadina ...

Milano. Non in regola con i Vaccini : 4 bimbi spediti a casa : Sono quattro i bimbi sino a sei anni che non sono potuti entrare negli asili nido e nelle scuole materne

Vaccini - “NIENTE SCUOLA PER BIMBI NON IN REGOLA”/ Oggi scaduti termini - i presidi : “a rischio nidi e materne” : VACCINI, Oggi scaduti i termini: "niente SCUOLA per i BIMBI non in regola", l'allarme lanciato dai presidi “a rischio nidi e materne, situazione difficile". Burioni "necessaria informazione"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:47:00 GMT)

Vaccini - termini scaduti : niente scuola per bimbi non in regola : Vaccini, termini scaduti: niente scuola per bimbi non in regola Il 10 marzo ultima data per presentare la certificazione dell’avvenuta vaccinazione o la prenotazione in Asl. Da oggi i bambini delle scuole materne o dei nidi che sono senza documentazione non possono entrare nelle aule. Obbligo per presidi di invitare a ...