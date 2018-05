Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie | Uil Scuola | ultime news 23 5

scuolainforma

Pubblichiamo in questo articolo un comunicato stampa della Uil riguardante il confronto attualmente in corso per la definizione del prossimo CCNI per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2018/19. PROSEGUE IL CONFRONTO E' proseguito il confronto tra i sindacati firmatari del contratto nazionale e i rappresentanti del Miur