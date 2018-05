“Uscito dall’ospedale” Uomini e Donne | come sta Lorenzo Riccardi Ecco la verità su cosa

caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Arrivano finalmente aggiornamenti sulle condizioni di. Tanta preoccupazione per i fan di ‘’, più in particolare per i sostenitori diche sono venuti a conoscenza di un ricovero improvviso per il ragazzo. La notizia riguardo ciò che gli è accaduto si è sparsa a macchia d’occhio sul web e non solo. A confermare il tutto è stato poi il suo amico Nicolò Ferrari. Mentre tutti attendevano di capirefosse successo, il diretto interessato è stato dimesso dall’ospedale. A rivelare il suo stato di salute è stato proprio. L’attuale protagonista del Trono Classico ha tranquillizzato i suoi followers con due storie condivise su Instagram.ha raccontato ai suoi seguaci di Instagramè accaduto. Mentre era in giro per le vie di Milano con la moto, una donna in macchina gli è andata addosso e lo ha tamponato tagliandogli ...