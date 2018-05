Usa | bimbo di 4 anni trova una pistola e giocando spara e uccide il fratellino di 2 anni

Usa - ex modella suicida con bimbo 7 anni : 6.05 Una ex modella di Playboy, Stephanie Adams,47 anni, e suo figlio Vincent, di 7, sono morti dopo essere caduti dal 25/mo piano di un hotel di Manhattan,a New York.La polizia sta indagando sulla vicenda ma l'ipotesi dei media è quella che la donna si sia suicidata gettandosi con il piccolo. Sullo sfondo,la battaglia legale con l'ex marito Charles Nicolai per la custodia del figlio. Mercoledì fa un tribunale di Manhattan aveva negato alla ...

Usa - maestra fa lapidare un bimbo : ecco la punizione shock di un'insegnante Video : Usa- Cittadini sconvolti per quanto successo in una scuola americana con protagonista un'insegnante e alcuni alunni, fra cui uno indisciplinato. Il malcapitato della vicenda è solo un piccolo di quattro anni punito dalla maestra [Video]che gli aveva vietato di raccogliere e lanciare sassi dalla strada. L'invito non è stato colto dal ragazzino che oltre al rimprovero, si è visto arrivare le minacce da parte della stessa docente, protagonista di ...

Papà di un bimbo disabile aggredisce il capotreno poi si scUsa : 'Ha trattato mio figlio come un oggetto' : Andrea Pistoia, 36 anni, Papà di un bambino disabile ha aggredito un capotreno , colpevole secondo lui, di aver trattato male la moglie e il figlioletto sulla sedia a rotelle. 'Mia moglie - racconta ...

MENINGITE - BIMBO MORTO A 8 MESI/ Firenze - sepsi fulminante caUsata da pneumococco : Bambino di otto MESI MORTO di MENINGITE 48 ore dopo il ricovero all'ospedale Meyer di Firenze. Era vaccinato, disposta autopsia per capire come il batterio lo abbia ucciso(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 14:49:00 GMT)

Autismo - Usa : aumento casi del 15% in 11 Stati - 1 bimbo su 59 : Crescono le diagnosi negli Usa di Autismo in tutte le sue diverse manifestazioni – dalle forme piu’ gravi e invalidanti a quelle piu’ leggere – tanto che la sindrome “e’ diventata una urgente preoccupazione per la salute pubblica”. E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto sull’Autismo pubblicato dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Nell’indagine ...

Saliva di cane rabbioso Usata per curare bimbo con disturbi : polemiche in Canada Video : Per dormire meglio, comportarsi bene in classe, non avere reazioni 'rabbiose', tornare a essere sereno, non cadere in una psicosi. Con questi presupposti, una pediatra naturopata ha somministrato a un bambino di quattro anni un rimedio omeopatico oggetto di contestazione e polemiche. In base al principio che il simile cura il simile, siccome il bambino era stato morso da un cane e aveva reazioni violente, la dottoressa Anke Zimmermann, che vive ...

Pakistano violenta bimbo disabile : chiude scUsa e giudice lo fa uscire - ma tribunale lo condanna : condannato a 5 anni e 4 mesi con rito abbreviato il 21enne Pakistano Akhtar Nabeel, reoconfesso, che, nel luglio scorso, abusò di un ragazzino a Fabbrico in provincia di Reggio Emilia. Inizialmente per lui era scattato soltanto l'obbligo di firma.Continua a leggere

Usa - papà dimentica il figlio per ore nell’auto bollente : il bimbo muore : Il drammatico incidente in Carolina del Sud. Il papà si è dimenticato di lasciare il figlio all'asilo ed è andato a lavoro. Il bambino è stato trovato dopo ore privo di sensi.Continua a leggere