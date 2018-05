Usa | bambino di 4 anni spara per gioco e uccide il fratellino di 2

Usa : bambino si comporta male - la maestra lo fa “lapidare” dai compagni : Ai bambini è stato chiesto di lanciare dei sassi a un loro coetaneo che si era comportato male.Continua a leggere

Orrore in Germania - il bambino aveva solo 7 anni. I genitori vanno a riprenderlo dopo una giornata fuori casa - ma la porta è chiUsa a chiave. Subito interviene la polizia - poi la tragica scoperta : Una notizia agghiacciante quella che arriva dalla Germania e che sta sconvolgendo l’intero Paese. Si tratta dell’uccisione di bambino di appena 7 anni. È accaduto in Germania dove un bambino è stato trovato morto, apparentemente per strangolamento. Sabato mattina il papà ha rinvenuto il corpicino del figlio in una vasca da bagno. Una morte Subito sospetta e probabilmente provocata da quella persona che doveva accudirlo, ed era anche ...

PARMA - ALLATTA BAMBINO AL SENO IN UNIVERSITÀ : ALLONTANATA/ L'Ateneo si scUsa e annuncia il 'Progetto famiglia' : PARMA, ALLATTA BAMBINO al SENO in UNIVERSITÀ: madre 27enne viene cacciata da guardia privata 'per non urtare sensibilità degli studenti'. Il caso.

RagUsa - si pulisce le scarpe sporche su un bambino : scoppia rissa : La Polizia di Stato denuncia per rissa i genitori di un bambino di 10 anni vittima di un atto di bullismo e il bullo che lo aveva umiliato.

Sacerdote assolto dall'accUsa di aver abUsato di un bambino : L'uomo era finito sotto processo dopo i disegni fatti dal piccolo e segnalati ai servizi sociali La Procura aveva chiesto la condanna, ma secondo il giudice questi episodi non sono avvenuti

Bambino di 3 anni muore dopo 12 ore a caUsa della meningite : LANCASTER - Aveva solo 3 anni, quando la meningite lo ha portato via dalle braccia dei suoi genitori. La vittima è Hector Kirkham. Proprio poco più di un mese fa, a Palermo, un Bambino di 14 mesi è morto a causa della meningite fulminante e la sua sorellina e rimasta sotto osservazione in ospedale....Continua a leggere

Giornata mondiale dell’acqua - Save the Children : ogni minuto un bambino muore a caUsa di una patologia legata all’acqua : Tra le principali cause di mortalità infantile vi sono malattie contratte attraverso l’acqua, uno scarso accesso a questa preziosa risorsa e servizi igienico-sanitari inadeguati. A denunciarlo, alla vigilia della Giornata mondiale dell’acqua, è Save the Children. Se a livello globale quasi 1 persona su 3 (2,1 miliardi) non ha accesso ad acqua sicura e 1 su 9 ai servizi igienici[3], infatti, l’acqua contaminata – osserva l’Organizzazione ...