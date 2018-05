Uomini e Donne | svelata la data della scelta di Sara Affi Fella

(Di mercoledì 23 maggio 2018) UeD, resa nota ladiAnche il tanto agoniato trono dista volgendo al capolinea. Nella puntata didi ieri la tronista molisana ha annunciato in studio che l’appuntamento successivo sarebbe stato quello decisivo in cui avrebbe fatto la sua. Accolta da un grande applauso del pubblico, la notizia ha reso invece maggiormente nervosi e rigidi i due corteggiatori Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Fatto sta che sul finale del percorso diè calato il mistero più profondo. Infatti il confronto sulle due sedie rosse di UeD, inizialmente, era stato fissato per la giornata di ieri quando Maria De Filippi avrebbe registrato la famosa e attesissima puntata. Solo l’altro ieri è stata annunciata la cancellazione di quest’ultima ada destinare senza riportare alcun motivo riguardo a questa decisioneproduzione ...

Uomini e Donne Over : Nadia Rinaldi attacca Marco Cappagli! : Per quale motivo Nadia Rinaldi attacca Marco Cappagli nuova fiamma di Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne? L’ex naufraga de L’Isola Dei Famosi spara a zero anche contro la storica dama piemontese. Perchè? Ecco che cosa è accaduto! Nadia Rinaldi reduce della tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi ha rilasciato un’intervista al settimanale “Nuovo Tv” dove attacca due dei protagonisti di punta di ... : Per quale motivoCappagli nuova fiamma di Gemma Galgani del Tronodi? L’ex naufraga de L’Isola Dei Famosi spara a zero anche contro la storica dama piemontese. Perchè? Ecco che cosa è accaduto!reduce della tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi ha rilasciato un’intervista al settimanale “Nuovo Tv” dovedue dei protagonisti di punta di ...

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo in ospedale? Paura prima della decisione di Sara Video : Manca meno di una settimana alla scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne: dopo aver rimandato la registrazione in cui la tronista [Video] avrebbe dovuto comunicare chi preferisce tra Lorenzo e Luigi, la redazione è al lavoro per mettere su un'ultima puntata del Trono Classico 'coi fiocchi'. A pochi giorni da questa attesissima giornata, però, uno dei corteggiatori della napoletana è finito al centro del Gossip per un incidente che ha avuto ... : Manca meno di una settimana alla scelta diAffi Fella a: dopo aver rimandato la registrazione in cui la tronista [] avrebbe dovuto comunicare chi preferisce trae Luigi, la redazione è al lavoro per mettere su un'ultima puntata del Trono Classico 'coi fiocchi'. A pochi giorni da questa attesissima giornata, però, uno dei corteggiatorinapoletana è finito al centro delper un incidente che ha avuto ...

Uomini e donne - incidente stradale per Lorenzo Riccardi : incidente in moto per Lorenzo Riccardi. Il corteggiatore di Sara Affi Fella (QUI chi è) è stato coinvolto in un sinistro per le strade di Milano. Lo riporta il sito Vicolodellenews.it, che scrive: […] arriva la segnalazione di una ragazza molto preoccupata, che per le vie di Milano (viale Beatrice D’Este) stamattina ha visto Lorenzo in moto con il padre ed ha assistito ad un altro incidente che ha visto protagonista il corteggiatore ... in moto per. Il corteggiatore di Sara Affi Fella (QUI chi è) è stato coinvolto in un sinistro per le strade di Milano. Lo riporta il sito Vicolodellenews.it, che scrive: […] arriva la segnalazione di una ragazza molto preoccupata, che per le vie di Milano (viale Beatrice D’Este) stamattina ha vistoin moto con il padre ed ha assistito ad un altroche ha visto protagonista il corteggiatore ...

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo in ospedale? Paura prima della decisione di Sara : Manca meno di una settimana alla scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne: dopo aver rimandato la registrazione in cui la tronista avrebbe dovuto comunicare chi preferisce tra Lorenzo e Luigi, la redazione è al lavoro per mettere su un'ultima puntata del Trono Classico 'coi fiocchi'. A pochi giorni da questa attesissima giornata, però, uno dei corteggiatori della napoletana è finito al centro del Gossip per un incidente che ha avuto per le vie ... : Manca meno di una settimana alla scelta diAffi Fella a: dopo aver rimandato la registrazione in cui la tronista avrebbe dovuto comunicare chi preferisce trae Luigi, la redazione è al lavoro per mettere su un'ultima puntata del Trono Classico 'coi fiocchi'. A pochi giorni da questa attesissima giornata, però, uno dei corteggiatorinapoletana è finito al centro delper un incidente che ha avuto per le vie ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 23/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Gemma e Marco; di recente tra i due c’è stato un confronto a causa di un intervento di Giorgio e la questione sembra non trovare un punto di contatto. Maria lancia un filmato che li vede insieme dietro le quinte, Marco ripete a Gemma il proprio fastidio per questo rapporto “a tre” e Gemma in lacrime tenta di farlo ragionare, lo accusa di farle un ricatto morale e che avrebbe dovuto esternare ... : Ladi oggi disi apre con Gemma e Marco; di recente tra i due c’è stato un confronto a causa di un intervento di Giorgio e la questione sembra non trovare un punto di contatto. Maria lancia un filmato che li vede insieme dietro le quinte, Marco ripete a Gemma il proprio fastidio per questo rapporto “a tre” e Gemma in lacrime tenta di farlo ragionare, lo accusa di farle un ricatto morale e che avrebbe dovuto esternare ...

Uomini e donne - terrore per Lorenzo Riccardi : lo schianto in moto insieme a suo padre : Nuovo incidente per il corteggiatore di Uomini e donne Lorenzo Riccardi . Un incidente in moto, a bordo della quale si trovava con il padre per le vie di Milano. La madre è subito arrivata sul luogo ... : Nuovo incidente per il corteggiatore di. Un incidente in, a bordo della quale si trovava con ilper le vie di Milano. La madre è subito arrivata sul luogo ...