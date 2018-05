Uomini e Donne news | quando e chi sceglierà Sara? La data e l' indizio di Nilufar

Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 23 maggio 2018 | In diretta dalle ore 14 : 45 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Classico | Puntata 23 maggio 2018 | In diretta dalle ore 14:45 pubblicato su Gossipblog.it 23 maggio 2018 08:21.

Uomini e Donne/ Nicolò Brigante e Virginia Stablum : Convivenza? Lo desideriamo entrambi e.. (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante e Virginia Stablum pronti alla Convivenza? "Ci stiamo pensando eccome" e risponde a Marta Pasqualato . Prosegue a gonfie vele la storia d'amore, appena nata, tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum. Uomini e Donne li ha uniti e ora vivono la loro vita da coppia "da pendolari".

Uomini e Donne/ "Marco Cappagli sta mentendo" : segnalazione shock per Gemma Galgani! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Marco Cappagli sta fingendo con Gemma Galgani? Nadia Rinaldi avverte la dama: "Tina Cipollari ha ragione!"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 07:05:00 GMT)

La scelta di Sara Affi Fella è Lorenzo o Luigi?/ Uomini e Donne : "Sceglierà Riccardi ma durerà poco" : Sembra che la tronista Sara Affi Fella sia pronta per la scelta. Tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi e un'importante decisione. Chi sceglierà tra Luigi e Lorenzo?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 21:25:00 GMT)

Giulia De Lellis/ Uomini e Donne - attacco a Mariano Catanzaro : 'bimbe' scatenate sul web : Giulia De Lellis, scontro con Mariano Catanzaro nella puntata di Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice si scaglia contro il tronista napoletano per il suo atteggiamento.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 21:17:00 GMT)

Mariano Catanzaro ha scelto Valentina Pivati/ Uomini e Donne - video : per il web una pagliacciata! : Mariano Catanzaro ha scelto a sorpresa la corteggiatrice Valentina Pivati spiazzando il pubblico di Uomini e Donne: ecco il video della scelta che divide i fan. Mariano Catanzaro, a gran sorpresa, ha fatto la sua scelta alla fine della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi. Valentina Pivati ha detto sì al tronista nonostante poco prima aveva detto di essere un no. Molti trovano che la scelta e la risposta della corteggiatrice sia ...

LA SCELTA DI SARA AFFI FELLA È LORENZO O LUIGI?/ Uomini e Donne - l'augurio speciale di Raffaella Mennoia : Sembra che la tronista SARA AFFI FELLA sia pronta per la SCELTA. Tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi e un'importante decisione. Chi sceglierà tra Luigi e LORENZO?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 20:20:00 GMT)

Amanda Lear/ L'ospite di Maurizio Costanzo : "Uomini e donne non fatti per stare insieme" (L'Intervista) : Amanda Lear, protagonista de L'Intervista di Maurizio Costanzo, ha negato la sua partecipazione a qualsiasi reality, lanciando però un'altra proposta televisiva...(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:31:00 GMT)

“Voglio te”. A Uomini e Donne va in onda la scelta di Mariano Catanzaro : è colpo di scena. Il napoletano lascia il trono - poi ci ripensa e - inseguito dalle telecamere - sceglie lei : Mariano Catanzaro è tornato a ”Uomini e Donne” quando i percorsi di Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante erano già a buon punto, ma Mariano, napoletano classe 1993, si è distinto sin da subito. È stato corteggiatore di Desirèe Popper, ma bisogna tornare indietro di qualche tempo per risalire alla sua prima volta in studio, quando era uno dei pretendenti di Valentina Dallari. Il giovane napoletano si è fatto ...

Ginevra Pisani contro Mariano Catanzaro di Uomini e Donne : Uomini e Donne: cosa è successo tra Mariano Catanzaro e Ginevra Pisani Il Trono di Mariano Catanzaro a Uomini e Donne ha scatenato più di qualche polemica e critica. Tra i detrattori del verace tronista anche Ginevra Pisani, l’ex corteggiatrice fidanzata di Claudio D’Angelo. La ventenne ha pubblicamente attaccato Mariano su Instagram, nel corso di […] L'articolo Ginevra Pisani contro Mariano Catanzaro di Uomini e Donne proviene ...

Nadia Rinaldi contro Marco del trono over di Uomini e donne : "Mente - non lo conosco" : Nadia Rinaldi contro Marco di Uomini e donne. La strana circostanza si è concretizzata sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, dove l'attrice reduce dall'Isola dei famosi ha commentato le vicende della trasmissione di Maria De Filippi. In particolare la Rinaldi ha smentito il cavaliere del trono over che tv aveva asserito di conoscerla:Marco Cappagli di Uomini e donne? Non lo conosco, non è un mio amico. Forse ci siamo incrociati a qualche ...

“Massacrato!”. Giulia De Lellis show a Uomini e Donne : per una volta tutti sono stati dalla sua parte. Non si è proprio contenuta e ha sputato fuori tutto : Giulia De Lellis, ospite in puntata a ‘Uomini e Donne’, ha dato spettacolo. Mariano Catanzaro è apparso decisamente scocciato di fronte alle continue critiche di Giulia. L’ex fidanzata di Andrea Damante afferma che il napoletano dovrebbe ringraziare di avere due ragazze che hanno avuto questo atteggiamento. Inoltre accusa il tronista di essere entrato nel camerino di Valentina senza neanche salutare. Questo tipo di ...

VICTOR ROS 2 a giugno al posto di Uomini e donne? [RUMOR in anteprima] : VICTOR ROS 2 – IL FURTO DELL’ORO SPAGNOLO in onda al posto di Uomini E donne? Con la conclusione della stagione in corso di Uomini e Donne, Canale 5 dovrà per ovvi motivi riempire il “buco di palinsesto” lasciato dal dating show; a tal proposito, nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede una voce di corridoio che vi segnaliamo in anteprima e che indica la messa in onda di VICTOR Ros 2 – Il furto dell’oro ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis piange : frecciatina ad Andrea : Uomini e Donne: Giulia De Lellis in lacrime. Ecco le sue parole Durante il Finale della puntata di Uomini e Donne, abbiamo visto Giulia De Lellis in lacrime. Come sappiamo la sua storia con Andrea Damante iniziata all’interno del programma è finita. La ragazza è stata ospite di Maria De Filippi, ospitata che non ha lasciato […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia De Lellis piange: frecciatina ad Andrea proviene da Gossip e Tv.