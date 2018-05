eurogamer

: Unreal Gold è gratis su Steam e GOG! #Unreal - Eurogamer_it : Unreal Gold è gratis su Steam e GOG! #Unreal - gamepaleu : Unreal Gold PC è riscattabile gratis per un tempo limitato - Gamestormit : ? Unreal Gold è gratis su Steam e -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) La seriesi appresta a compiere 20 anni, e per celebrare questo incredibile traguardoe GOG hanno voluto fare un regalo a tutti i giocatori nostalgici del famosissimo sparatutto, regalandosulle rispettive piattaforme per un tempo estremamente limitato.Come segnala VG24/7, per le prossime 48 ore infatti potrete riscattare la vostra copia dinelle pagine dedicate al gioco sue GOG, avendo inoltre la possibilità di usufruire di offerte uniche che riguardano molti capitoli della saga.2: The Awakening Special Edition,Tournament 2004 Editor's Choice Edition eTournament GOTY possono infatti essere acquistati ognuno su GOG ad appena 1,69€, a fronte di un prezzo di listino di circa 8€.Un'occasione imperdibile per tutti coloro che non hanno mai giocato ado che vogliano fare un tuffo nel passato, con questa ...