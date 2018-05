UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Viterbo : Premio al professor Valentini dell'Università degli Studi della Tuscia : Per quanto riguarda i soci internazionali, durante due secoli, si sono succeduti ben 174 scienziati di tutto il mondo che rappresentano i nomi più prestigiosi della scienza mondiale. Si tratta di un ...

Università - perché abbiamo il tasso di abbandono degli studi più alto al mondo : di Linda Maisto* e Francesco Pastore Uno degli aspetti della povertà in Italia è la insufficiente disponibilità di fondi per il diritto allo studio. In questa direzione, sono un segnale positivo sia la detassazione dei giovani appartenenti alle famiglie più povere e in corso di cui si è già parlato su queste colonne che l’aumento recentissimo del numero e dell’entità delle borse da parte di alcune regioni meridionali, come la Campania. Il tema ...

Parma - allatta in università : allontanata per non turbare la sensibilità degli studenti : Parma, allatta in università: allontanata per non turbare la sensibilità degli studenti Dopo la denuncia dell’accaduto alla stampa locale, le scuse dell’ateneo: “Creeremo 3 spazi dove le donne potranno allattare e accudire i propri bambini” Continua a leggere

Università di Milano-Bicocca : alle Maldive per studiare i coralli - il viaggio degli studenti di Scienze marine : Per quattro settimane studiano in un paradiso della biodiversità. Tutti i giorni hanno a che fare con un’incredibile varietà di organismi e con l’incantevole barriera corallina, minacciata da impatti umani multipli. Sono i ventidue studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in marine Sciences che, proprio in questi giorni, si trovano alle Maldive. Si tratta del primo gruppo, da quando è nato il corso di laurea, a essere ...

Università degli Studi di Milano-Bicocca : cure appropriate e nuove soluzioni manageriali in ambito sanitario : CRIET Incontra è l'attività del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio che si propone di far confrontare, su una serie di tematiche di primario interesse per lo sviluppo ...

La cultura del fallimento contro i suicidi degli UNIVERSITAri : Uno studente su tre mente alla propria famiglia circa lo svolgimento del proprio piano di studi e lo fa perché non ha imparato a perdere

Intelligenza Artificiale nella Sanità del futuro : tavola rotonda all’Università degli Studi di Milano : L’Intelligenza Artificiale nella Sanità del futuro sarà il tema della tavola rotonda: “Cells, l’Ospedale del futuro” che si terrà mercoledì 18 aprile 2018, dalle ore 18.00 alle 19.30, presso l’Aula del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono 7, Milano). Un dibattito che esplora gli scenari della Sanità del futuro, indagando le relazioni tra innovazione e tecnologia e il ...

CEVA/ Università degli Adulti : tutto il programma di aprile : SERGIO RIZZO - Lunedì 9 marzo alle ore 15 presso la sede dell'Università degli Adulti in piazzetta San Francesco a CEVA , Cn, Paola Scola presenta il suo nuovo libro dal titolo: " Lo aspetto ancora ...

LETTURE/ Università Cattolica - lo spartiacque degli anni 80 e la riforma ignorata : Di recente l'Università Cattolica è sta al centro di piccole polemiche, dovute alla presunta influenza di associazioni e movimenti. Valutazioni che non conoscono la sua storia. ROMEO ASTORRI(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ L'Università Cattolica e il progetto culturale dei nuovi chierici, di G. ScanziGIORNALI & CHIESA/ Gli scoop da sacrestia, d G. Da Rold