Unioni civili | Udine al primo posto in Fvg

Due anni dopo la nuova legge - ecco come stanno andando le Unioni civili : Foto: Katsu Nojiri/flickr L’11 maggio 2016, dopo un iter legislativo lunghissimo, per la prima volta le unioni civili fra persone dello stesso sesso sono finalmente diventate legali in Italia. Per il secondo anniversario della legge, la promotrice e prima firmataria della legge Monica Cirinnà ha pubblicato sul proprio sito i numeri che mostrano quanti italiani e italiane hanno fatto ricorso alla nuova legge, provincia per provincia. Da quando è ...

Fedeli incontra Papa Francesco - poco prima twitta che le Unioni civili sono una legge dalla quale non si torna indietro : ... una rete internazionale di scuole - sia pubbliche e private - che condividono la medesima visione del mondo in tema di dialogo, pace e inclusione sociale e alla quale il ministro Fedeli ha aderito ...

Quante Unioni civili sono state celebrate da quando la legge è in vigore : Ha compiuto due anni la legge sulle unioni civili, approvata dal parlamento in via definitiva l'11 maggio 2016. La norma, firmata dalla senatrice Pd Monica Cirinnà, estende alle coppie omosessuali la quasi totalità dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio (fatta eccezione per l'obbligo di fedeltà e adozione), incidendo sullo stato civile della persona. Secondo Arcigay, sono oltre 14 mila ...

L'arcivescovo ribadisce il No alle Unioni civili per Beto e Vincenzo nel Chiostro francescano : "Questioni di opportunità" : "Bisogna rispettare le leggi dello Stato, ma ritengo che il confronto tra Comune e frati francescani sia scaturito da una questione di opportunità". Don Franco Alfano scandisce la parole. L'arcivescovo della Diocesi Sorrento-Castellammare, raggiunto al telefono, interviene sul caso - raccontato in in prima battuta dall'Huffpost - da Vincenzo D'Andrea, il ventisettenne che si è visto rifiutare dal Comune di Sorrento il permesso a ...

Due anni di legge Cirinnà - celebrate più di 6000 Unioni civili : Due anni di legge Cirinnà, celebrate più di 6000 unioni civili Sono 12mila le persone dello stesso sesso che si sono unite grazie al provvedimento approvato l’11 maggio 2016. Nel 2017 si è registrato un aumento del 149%. La Lombardia è la regione che ha visto il maggior numero di coppie, seguita da Lazio ed Emilia Romagna. ...

Vietate le Unioni civili nel famoso Chiostro di San Francesco a Sorrento : Le speranze di Vincenzo D'Andrea si sono infrante contro lo schermo sul quale ha letto la risposta del Comune di Sorrento. Il sogno di sposare il suo Beto in uno dei luoghi più suggestivi d'Italia spazzato via da quelle dodici parole: "Nel Chiostro di San Francesco non si svolgono cerimonie riguardanti unioni civili". A due anni dalla legge Cirinnà le unioni civili, che come documentato da HuffPost hanno registrato un incremento in ...

Tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge sulle Unioni civili : Il testo approvato mercoledì 11 maggio 2016 con 372 sì, 51 no e 99 astenuti si compone di un articolo unico che detta due distinte discipline: la prima regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, la seconda introduce una normativa sulle convivenze di fatto, che può riguardare sia coppie dello stesso sesso che eterosessuali.La legge nasce dal disegno di legge - prima firmataria la senatrice Monica ...

Unioni civili - Appendino : a Torino riconosceremo i figli di coppie gay : Unioni civili, Appendino: a Torino riconosceremo i figli di coppie gay A seguito della polemica nata dopo che l’anagrafe che non ha registrato il bimbo nato con due madri, interviene su Facebook il sindaco Continua a leggere