Una ‘squadra’ non solo bianconera a Mykonos | Marchisio & Company sbarcano in Grecia

sportfair

: Dalla Serie D al ritorno in #SerieATIM: è la favola di Alessandro Lucarelli, capitano e bandiera del… - SerieA_TIM : Dalla Serie D al ritorno in #SerieATIM: è la favola di Alessandro Lucarelli, capitano e bandiera del… - DiMarzio : 'Andiamo a casa senza traguardi, ma con la fierezza e l'orgoglio di aver lottato come una squadra vera'. ?? Niente… - juventusfc : @OfficialAllegri: 'Chi non fa i complimenti alla Juventus non ha rispetto per il lavoro di questi 4 anni. Non si pu… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Claudio, Stefano Sturaro, Andrea Barzagli e Marco Storari in: una ‘squadra’ di campioni nonbianconeri sbarca aParte della Juventus, dopo la vittoria del suo settimo scudetto consecutivo, si concede una vacanza rigenerante. Accanto ai calciatori bianconeri però spuntano anche altri giocatori non appartenenti ai colori della Vecchia Signora. Claudio Marchio accompagnato dalla moglie Roberta Sinopoli, Stefano Sturaro e la fidanzata Federica Pignotti, Andrea Barzagli e la moglie Maddalena Nullo sono insieme a Marco Storari e la moglie Veronica Zimbaro ed Alessandro Martorana e la fidanzata Elena Barolo. A‘la squadra’ di amici se la spasserà per qualche giorno dopo la fine del campionato. La vacanza si preannuncia fin dal suo inizio all’insegna del lusso. La casa sul mare affittata dal gruppetto affaccia sullo splendido ...