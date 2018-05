Una nuova cantina per la cooperativa dei Vignaioli del Morellino di Scansano

Ferrari SP38 - Da Maranello Una nuova one-off : Il programma Ferrari one-off ha dato vita a un nuovo modello unico, la Ferrari SP38. Creata su richiesta di un cliente del Cavallino Rampante, la nuova sportiva si basa sul telaio e sulla meccanica della Ferrari 488 GTB e rimarrà un esemplare unico. Subito dopo la cerimonia di consegna, avvenuta oggi a Fiorano, la sportiva ha completato alcuni giri di pista in attesa di essere esposta per la prima volta al pubblico il prossimo weekend in ...

Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni - Una nuova data per le nozze dell’anno? Le ultime indiscrezioni : Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni è certamente l'evento più atteso dell'anno in Italia, e dopo le nozze reali tra Harry e Meghan, cresce l'hype intorno a quella che è considerata la nostra coppia "reale" italiana. Dopo la gravidanza della blogger di moda e il parto a marzo, la coppia è rientrata a Milano nei giorni scorsi, per avviare i preparativi per nozze e concentrarsi sul concerto evento del rapper, in programma l'1 giugno allo ...

Concerto di Nek Max Renga in Sardegna - annunciata Una nuova data : biglietti in prevendita : Il Concerto di Nek Max Renga in Sardegna è ufficiale. Il trio è pronto a sbarcare nell'Isola per un nuovo live con il quale vanno ad arricchire il calendario estivo che avrebbe dovuto concludersi con lo spettacolo alla Summer Arena di Soverato, in programma per il 16 luglio. I tre artisti saranno in Concerto in Sardegna il 27 luglio. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. I prezzi sono ...

Una nuova protesi per Erika : la boxeur può tornare a combattere : Nel momento in cui si è accorta che le avevano rubato la macchina, subito ha pensato alla protesi che si trovava all'interno della vettura, uno strumento fondamentale per camminare, correre e soprattutto per praticare lo...

Annunci Auto - arriva Una nuova sezione nei Motori de Il Fatto Quotidiano.it : Se guardate in alto a destra nella home page dei Motori del Fatto Quotidiano.it, troverete una novità. Oltre alle nostre sezioni tradizionali (Prove su Strada, Auto&Moto, Eco Mobilità, Fatti a Motore, Quanto mi Costi! e Foto del Giorno), da oggi se ne aggiunge un’altra: Annunci Auto. Non temete, non siamo diventati ad un tratto un sito di compravendita Auto nuove ed usate. Anche perché non è il nostro mestiere. A quello ci pensano i ...

Milano - Una nuova protesi per la boxeur disabile : “Oggi mi viene riconsegnata la vita” : Milano, una nuova protesi per la boxeur disabile: “Oggi mi viene riconsegnata la vita” Grazie all’appello sui social è stata lanciata una raccolta fondi per ridare a Erika Novarria il piede artificiale che le permette di fare boxe Continua a leggere L'articolo Milano, una nuova protesi per la boxeur disabile: “Oggi mi viene riconsegnata la vita” proviene da NewsGo.

Anticipazioni Il capitano Maria : ci sarà Una nuova stagione? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda il capitano Maria [Video]. La serie televisiva con protagonista Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti stasera è arrivata gia' alla fine della prima stagione. Stasera, infatti, su Rai 1 si scoprira' cosa realmente ha visto Luce. La fiction ambientata in Puglia, grazie alla bellissima trama, ha ottenuto un grande successo raggiungendo i sei milioni di telespettatori. Inoltre, nell'attesa dell'ultimo ...

Il finale di Tredici 2 apre le porte a Una terza stagione? Il ruolo di Clay e la “nuova” Hannah Baker : Attenzione: l'articolo contiene SPOILER sul finale di Tredici 2 - 13 Reasons Why 2. Non proseguite nella lettura se non volete sapere nulla. Il finale di Tredici 2 ha lasciato sotto shock i fan della serie. Si è discusso di una scena in particolare, che ha suscitato sdegno e tante critiche per come è stata rappresentata, ma gli ultimi istanti della seconda stagione potrebbero aprire le porte a un nuovo capitolo per 13 Reasons Why. Tredici ...

Microsoft e Google rivelano Una nuova falla nei processori : Congiuntamente, Microsoft e Google, hanno provveduto a informare il pubblico su una nuova minaccia per i PC, causata da una vulnerabilità delle CPU. Speculative Store Bypass La prima segnalazione di questa minaccia è avvenuta nel novembre 2017, dando il via a un’operazione congiunta di Fix per eliminare il rischio. Microsoft e Intel hanno collaborato con differenti OEM per ridurre al minimo i rischi di questa vulnerabilità. Stando alle ...

Ballando - Gessica Notaro dopo il talent : «Una nuova possibilità - sono nata per la seconda volta» : ROMA - 'Io ne sto completamente fuori: mi sto godendo il momento più bello della vita, non voglio farmi rovinare dal passato'. Sta fuori dalle polemiche Gessica Notaro , che non ha conquistato il ...

Ariana Grande ha condiviso uno stralcio di Una nuova canzone su Instagram : Sarà il prossimo singolo? The post Ariana Grande ha condiviso uno stralcio di una nuova canzone su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Confermata l’esistenza dei neutrini “trasformisti” : verso Una nuova fisica : Confermata l’esistenza dei neutrini “trasformisti”: verso una nuova fisica Confermata l’esistenza dei neutrini “trasformisti”: verso una nuova fisica Continua a leggere L'articolo Confermata l’esistenza dei neutrini “trasformisti”: verso una nuova fisica proviene da NewsGo.

Annunciata Una nuova modalità di gioco aggiuntiva per l'horror survival Agony : Madmind Studios ha rivelato oggi ulteriori informazioni sulla Agony Mode che includerà contenuti addizionali al gioco horror-survival Agony che sarà disponibile il 29 Maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. La modalità aggiuntiva prevede camere generate in modo casuale per consentire ai giocatori di testare le loro abilità infernali di sopravvivenza. In misteriosi labirinti fatti di ossa umane o camere di ghiaccio, i giocatori affronteranno ...