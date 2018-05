Una foto che infiamma L' ambasciatore Usa con il poster di Gerusalemme | ma c' è il Tempio

Calciomercato Napoli - l’11 stellare di Ancelotti : 5 colpi da urlo - può nascere Una squadra da scudetto e Champions League - i tifosi in delirio per il nuovo progetto [FOTO] : Napoli scatenato nelle ultime ore, inizia un nuovo importante progetto con l’intenzione di essere grande protagonista in campionato e Champions League. Sembrava vicino l’accordo con Maurizio Sarri, poi il dietrofront delle ultime ore con l’allenatore conteso da Zenit e Chelsea, nelle ultime ore il presidente De Laurentiis ha deciso di rompere gli indugi, ieri sera vertice con Carlo Ancelotti, accordo totale raggiunto per due stagioni con opzione ...

Matrimonio Pellegrini – Lorenzo si sposa con Veronica Martinelli - alla cerimonia romana segue Una super festa [FOTO E VIDEO] : Lorenzo Pellegrini e Veronica Martinelli sposi, il Matrimonio del calciatore giallorosso a Roma: alle nozze anche i colleghi del centrocampista Lorenzo Pellegrini e Veronica Martinelli si sono sposati ieri a Roma. Nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, il calciatore della Roma e la sua innamorata si sono uniti in Matrimonio, per poi festeggiare con gli invitati in una location da sogno. Il centrocampista giallorosso ha voluto accanto a sé ...

Una ‘squadra’ non solo bianconera a Mykonos : Marchisio & Company sbarcano in Grecia [FOTO E VIDEO] : Claudio Marchisio, Stefano Sturaro, Andrea Barzagli e Marco Storari in Grecia: una ‘squadra’ di campioni non solo bianconeri sbarca a Mykonos Parte della Juventus, dopo la vittoria del suo settimo scudetto consecutivo, si concede una vacanza rigenerante. Accanto ai calciatori bianconeri però spuntano anche altri giocatori non appartenenti ai colori della Vecchia Signora. Claudio Marchio accompagnato dalla moglie Roberta Sinopoli, ...

Spunta Una buca nel giardino della Casa Bianca : il web si scatena [FOTO] : A causa delle recenti piogge, nel giardino di uno degli edifici più famosi al mondo, la Casa Bianca, è Spuntata dal nulla una buca: inutile dire che i social si sono scatenati. Su Twitter è addirittura Spuntato un nuovo account “@RealWHSinkhole” (il sinkhole è appunto una buca, dolina, una voragine). Scoperta domenica scorsa nel giardino nord della residenza, vicino all’ingresso della sala stampa, sembra che si stia allargando ...

Calciomercato Napoli - Simone Inzaghi per il post-Sarri : il tecnico si porta Milinkovic-Savic - altri due colpi clamorosi per Una squadra da sogno [FOTO] : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, in particolar modo tiene banco la questione panchina, la strada sembra ormai tracciata con l’addio del tecnico Maurizio Sarri, l’allenatore sta valutando l’offerta faraonica dello Zenit ma il rapporto con il presidente De Laurentiis sembra ormai compromesso, la strada più probabile al momento sembra quella che porta al Chelsea. Il numero uno azzurro ha già ...

Hideo Kojima stuzzica i fan di Death Stranding all’E3 2018 con Una foto : È passato molto tempo da quando abbiamo avuto novità su Death Stranding della Kojima Productions, ma nelle ultime ore Hideo Kojima ha deciso di stuzzicare i suoi fan con una foto piuttosto criptica. L'immagine enigmatica si presenta sotto forma di quello che sembra uno screenshot che raffigura un terreno roccioso coperto da muschio. Kojima-san ha anche accompagnato lo screenshot con un messaggio: "+1 on the T-minus 3 weeks. E3 2018 Decima × ...

Marco Bocci torna a casa - l’annuncio con Una foto in famiglia : “Sta meglio - presto in tv” : Marco Bocci torna a casa. Finalmente belle notizie per l'attore e i suoi fan che hanno atteso per oltre due settimane questo momento. Marco Bocci sta meglio e presto tornerà in tv, così risponde Laura Chiatti a chi, sui social, poche ore fa ha chiesto informazioni sullo stato di salute del marito. Dopo aver pubblicato una foto di Ayrton Senna con su scritto: "Non esiste curva dove non si possa sorpassare", Laura Chiatti ha confermato ai fan, ...

In vacanza con la loro bimba - fanno Una foto. Quando la rivedono vedono un particolare agghiacciante : Salvata da un click, sembra assurdo eppure è esattamente quello che è capitato alla piccola Presly che oggi ha compiuto due anni. La sua storia incredibile è stata raccontata ai media britannici dalla mamma Sophie Findlay. La 33enne ha spiegato che durante le vacanze alle Canarie aveva scattato una foto alla sua bimba all’epoca neonata. Quando ha portato la foto a stampare si è accorta che la piccola era venuta con il classico ...

Dal malcontento all'entusiamo Fotogrammi di Una cavalcata : La risoluzione consensuale con coach Carlo Recalcati, la squadra - in ritiro preseason a Chiavenna - dapprima affidata a Marco Sodini e di lì a breve al redivivo Kiril Bolshakov, i tweet polemici nei ...

Sangue sul lungomare : tenta di sgozzare Una prostituta - Foto : Marina di Massa - Intorno alle 22.30 circa di venerdì 18 maggio una prostituta è stata aggredita da un uomo sul lungomare di Poveromo. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo avrebbe utilizzato una ...

La Juventus alza la Coppa - si festeggia lo scudetto : Buffon lascia i bianconeri - tutte le FOTO di Una giornata da brividi [VIDEO] : 1/45 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Osserva foto di Una bimba e s'insospettisce : Presley aveva un tumore Video : Darren Marshall e Sophie Findlay avevano lasciato il Regno Unito lo scorso gennaio, per trascorrere una vacanza a Tenerife. La coppia aveva portato con sé la figlioletta Presley, di sette mesi. I due inglesi non immaginavano che quel breve periodo di relax sarebbe stato importante per la vita della figlia. Presley, una bimba vispa e gioiosa, era stata immortalata in albergo. La fotografa, però, aveva notato qualcosa di strano nella foto. Quel ...

