Una centrale nucleare galleggiante | il progetto russo nel campo dell’energia

(Di mercoledì 23 maggio 2018) L’energia alla portata delle zone più remote. Ben 4.000 sono i chilometri che la piattaforma trasportante laha dovuto fare, partendo da San Pietroburgo, per arrivare nell’artico al porto di Murmask dove è stata ormeggiata in una particolare zona destinata alla costruzione di rompighiaccio energetiche. Essa è priva di motori, richiedendo quindi per ogni suo spostamento l’ausilio di navi da traino. Il suo scopo sara' quello di rifornire dei centri abitati situati in zone remote e difficilmente raggiungibili se non via mare o per le piattaforme petrolifere. Il gruppo cui è stato affidato ilacquatico Rosatom VIDEO ha come principale obiettivo, oltre alla funzione energetica, quello di desalinizzare le acque, rendendole potabili per quei villaggi in cui la preziosa risorsa scarseggia. La, alimentata totalmente a energia, avrebbe un ...