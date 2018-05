Un corto per crederci!

Pubblicato il primo cortometraggio per Detroit : Become Human intitolato "Kamski" : A pochi giorni di distanza dalla sua uscita, l'attesa sta crescendo per la prossima esclusiva PS4 Detroit: Become Human e ora possiamo avere un assaggio della visione del futuro del gioco attraverso il nuovo cortometraggio realizzato appositamente da Quantic Dream.Come segnala Dualshockers, lo sviluppatore ha rilasciato un nuovo video che ci accompagna all'uscita di questa settimana di Detroit: Become Human. Il video, intitolato "Kamski", è il ...

Salta il matrimonio tra Elena Morali e Scintilla : "L'ha presa male - si è accorto del mio interesse per Marco" : Dopo settimane di voci, indiscrezioni e smentite, è arrivata la verità: Elena Morali e Gianluca Fubelli non stanno più insieme. A confermarlo è stata la stessa showgirl a Pomeriggio Cinque. Con le ...

FuoriFormato 2018 " Bando per cortometraggi di danza - Teatro e Critica : Scade il 1 giugno 2018 , ENGLISH BELOW, FuoriFormato Festival internazionale di danza contemporanea e videodanza è una rassegna di spettacoli, performance e videodanza dedicata alla danza ...

ROMA - AUTOBUS A FUOCO IN VIA DEL TRITONE : FERITA RAGAZZA/ Ultime notizie video : esplosione per corto circuito : ROMA, AUTOBUS Atac in fiamme ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del TRITONE: Ultime notizie, il video e i primi aggiornamenti. I passeggeri evacuati, centro Capitale paralizzato(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:40:00 GMT)

Germania a corto di manodopera. Più immigrati o si va in pensione piú tardi : Prime nubi si addensano sull'economia tedesca. Che, nonostante contonui a andare a gonfie vele, inizia a mostrare segni di cedimento. Per i principali istituti economici del paese- Ifo, Diw, Ifw, Rwi e Iwg che hanno presentato ...

“Era inglobato nella carne”. Operazione horror. A soli 4 anni ha un dolore fortissimo al braccio. I genitori preoccupati la portano in ospedale e q uando i medici la vedono non possono crederci : “Nessuno se ne era accorto…” : Un ricovero d’urgenza e dritta in sala operatoria a soli 4 anni una bimba si è trovata in una situazione assurda. Le Le, questo il nome della piccola, abita nella della contea di Linquan, nella provincia orientale cinese di Anhui. Da qualche tempo aveva iniziato ad accusare di evidenti fastidi al braccio e così, visto che non si capiva il motivo, all’inizio dell’anno e i genitori e i nonni hanno deciso di portarla in ospedale per un ...

La lingua degli Alieni - un cortometraggio con Pif per raccontare la disabilità : Lui ha otto anni si chiama Adriano e ha un fratello gemello di nome Diego. Vivono insieme dal grembo materno; nessuno al mondo ha condiviso quanto loro lo spazio: quello uterino, prima, e della vita poi. Provano a comunicare Adriano e Diego, talvolta riescono, altre meno perché Diego parla una lingua diversa: quella degli Alieni. La lingua degli Alieni è il nome di un cortometraggio pluripremiato che racconta della disabilità attraverso le ...

"The Tailor" batte i film americani. Sold out al Super 8 per la prima nazionale del cortometraggio firmato Emiliano Bengasi : ... in più ho fondato una compagnia di danza 'Balletto delle Marche' e presto ci saranno i primi spettacoli da me ideati'. Daniele Donati, il regista, che proprio recentemente ha vinto l'award come ...

Astronomia : i sistemi binari dal periodo corto possono espellere i pianeti in orbita : I pianeti che orbitano intorno a stelle binarie dal periodo corto possono essere espulsi nello spazio come conseguenza dell’evoluzione delle loro stelle madri, secondo una nuova ricerca dell’University of Washington. I risultati aiutano a spiegare perché gli astronomi hanno individuato pochi pianeti circumbinari – che orbitano intorno a stelle che orbitano l’una intorno all’altra – nonostante abbiano osservato migliaia di stelle binarie a ...

Prima tv per il documentario corto Maltese – La doppia vita di Hugo Pratt : Nel documentario Corto Maltese – La doppia vita di Hugo Pratt diretto da Thierry Thomas e in onda in Prima visione TV e in esclusiva venerdì 13 aprile alle 21.15 su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) si va alla scoperta del genio multiforme del disegnatore italiano che con il suo eroe e alter ego Corto Maltese è diventato uno dei più grandi maestri del fumetto. Hugo Pratt: una biografia in immagini Del resto Hugo Pratt non ha mai fatto ...

corto Maltese e Hugo Pratt - su Sky i segreti di un personaggio e del suo autore : Hugo Pratt è nato in Italia il 15 giugno 1927 e morto in Svizzera il 20 agosto 1995. Ha vissuto quasi 25 mila giorni e disegnato oltre 15000 tavole. Non ha mai fatto altro che il suo mestiere: creare ...

“Cosa faccio al mio corpo”. Aurora Ramazzotti - la confessione. La figlia di Eros e Michelle - spesso accusata di “non essere bella quanto la madre” - ha deciso di raccontare i suoi segreti più intimi. Quel che ha fatto sapere ai fan è una sorpresa (fino a un certo punto). Qualcuno se ne era già accorto… : Qualche anno fa la prendevano in giro e le dicevano di essere più brutta di sua madre. certo, non è facile essere la figlia di Michelle Hunziker. Ma Aurora Ramazzotti, nata dall’amore tra Michelle e il cantante Eros, non ha mai preso troppo sul serio Quelle crudeltà. O comunque non lo ha mai dato a vedere. Probabilmente ci sarà rimasta male perché non è giusto che una ragazza venga presa di mira perché ha un po’ di cellulite o perché non è magra ...

Casting per una fiction - un film - cortometraggi - una serie TV per la Rai e altro Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte a Casting e provini per tante diverse opportunita', tutte retribuite. Kiabi La Kiabi, noto marchio di abbigliamento, cerca testimonials di tutte le eta', da neonati ad anziani, per una vasta campagna pubblicitaria. Gli interessati devono candidarsi [Video] tramite il sito ufficiale inviando 2 fotografie in primo piano e a figura intera. Un grande film internazionale Per il film ...