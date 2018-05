Un bacio in The 100 5×05 turba Clarke? E Octavia e Bellamy sono ancora più divisi promo

optimaitalia

(Di mercoledì 23 maggio 2018) The 100 5x05 non si fa scrupoli a mettere in scena un episodio crudo epiù violento. Sembra passata un'eternità dalle prime tre stagioni, in cui le atmosfere erano limpide e si giocava sulla terraferma. Le ultime due stagioni, specialmente la quinta, hanno dimostrato quanto questa serie distopica abbia il coraggio di osare e andare oltre. La tempesta di sabbia imperversa mentre il gruppo dicerca di sopravvivere alla furia della natura. Le tensionialle stelle tra i Blake. The 100 ha sempre cercato di spingere i suoi personaggi al limite, anche tramite metafore. In The 100 5x03, questa metafora è rappresentata da una minaccia interna, vermi del deserto, che si introducono nelle viscere umane, e poi esplodono come fossero gli antagonisti principali di un film horror.è decisa a non perdonare suo fratello, reo di aver scatenato una guerra. ...