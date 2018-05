Umberti | a Portonaccio Raggi-Della Casa l’hanno combinata grossa

romadailynews

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Roma -Di seguito la nota di Massimiliano, capogruppo del Pd in IV Municipio. “L’affarenon smette di regalare sorprese. La scorsa settimana uno dei 18.000 ricorrenti che ha agito per l’impugnazione delle sanzioni elevate sulla corsia preferenziale, ha ricevuto una comunicazione di archiviazione del verbale di accertamento. L’orientamento del prefetto è ormai chiaro. Annullare tutte le multe elevate fino al 25 luglio 2017. Si sta organizzando una class action per sostenere anche chi ha pagato le multe elevate fino al 25 luglio 2017. I loro errori li paghiamo tutti, il tandeml’haveramente. Tutti i cittadini dovranno risarcire chi ha vinto il ricorso. È ora di finirla con questi dilettanti allo sbaraglio”. L'articolo: al’hannoproviene da ...