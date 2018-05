Ultrà Juve e ' ndrangheta | Pecoraro | ' Affari da un milione a stagione'

Torino - pullman Ultrà Juve urta i cavi del tram : sei feriti - due sono gravi : Torino - È più grave di quanto sembrasse in un primo momento il bilancio dell'incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo di tifosi della Juventus, durante la...

Juventus - caos Ultrà : 'Biglietti troppo cari - niente Roma' : ... perché i gruppi organizzati bianconeri intendono disertare la trasferta per protestare contro il prezzo troppo alto dei biglietti , scrive Fabiana Della Valle su ' La Gazzetta dello Sport '. Tutto è ...

Torino - minacce a compagna ex capo Ultrà Juve : due condannati. Così la Dda indagò sulle infiltrazioni criminali nella curva Sud : La storia che ha messo la Direzione distrettuale antimafia di Torino sulle orme delle infiltrazioni criminali nella curva Sud della Juventus e nel bagarinaggio è arrivata ieri a un primo punto fermo. Due uomini, Salvatore Boncore, 61 anni, e Vincenzo Maccione, 59, sono stati condannati rispettivamente a otto e cinque anni di carcere. Per la Dda erano responsabili di un’estorsione e una tentata estorsione ai danni di Patrizia Fiorillo, 46 anni, ...

Juve - gli Ultrà a Vinovo : “Tirate fuori i c…” : Juve, gli ultrà a Vinovo: “Tirate fuori i c…” La Juventus è al lavoro a Vinovo per preparare la sfida di sabato sera contro l’Inter. E fuori dal centro di allenamento si sono radunati numerosi ultrà… Continua a leggere

Juventus - contestazione tifosi a Vinovo/ Cori Ultrà dopo il ko col Napoli : "Ora fuori i **". Buffon - Dybala... : Juventus, contestazione tifosi a Vinovo, corì ultrà dopo il ko di domenica sera contro il Napoli di Maurizio Sarri: "Ora fuori i ***". Dybala, Marchisio e Buffon...(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:29:00 GMT)

INCREDIBILE A VINOVO : JUVE CONTESTATA DAGLI ULTRAS : Fumogeni, striscioni e cori per invitare il gruppo a tirare fuori il carattere in vista della volata finale per lo scudetto e, secondo quanto raccolto da Premium Sport , gli esponenti del tifo ...

Juventus-Milan - Serie A : pullmino dei rossoneri assalito da quattro Ultrà : Brutto episodio alla vigilia di Juventus-Milan, big match valido per la 30^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Il pullmino con a bordo parte dello staff dei rossoneri, infatti, è stato preso a sprangate mentre era fermo al semaforo di corso Scirea, all’angolo con corso Vercelli. quattro ultrà a volto coperto e con sciarpe bianconere hanno rotto un finestrino e hanno spaventato lo staff a bordo, fortunatamente l’autista e le due ...

Ultrà Juventus - accolto il ricorso della Procura : TORINO - Il Collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso presentato dalla Procura generale dello sport in merito alla vicenda riguardante la Juventus e i rapporti non consentiti con i tifosi, in riferimento alla decisione di annullare le sanzioni inflitti in primo grado ai dipendenti del club ...

