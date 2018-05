Ufficiale il sostituto di Claudio Golinelli per il tour di Vasco Rossi | il bassista resta

optimaitalia

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Ildiè stato designato. Sarà Andrea Torresani a suonare il basso nelle prime date deldi, dopo che si è reso necessario un ricovero d'urgenza per il Gallo, colto da malore durate le prove per la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. La notizia arriva dalla portavoce di, Tania Sachs, che ha resola notizia attraverso il sito web dedicato al rocker di Zocca. Questo quanto si legge nella nota comparsa sul portale di, che domenica 27 maggio partirà con la data zero di Lignano al quale certamente non sarà presente. "Confermiamo che il Gallo () non potrà partecipare alle prime date delè, naturalmente, molto preoccupato per la sua salute e gli augura di stare bene presto. Intanto, però, è già impegnato con la band in un intenso e straordinario ...