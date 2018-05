: Lo Stato Italiano negli ultimi 40 anni ha perso in media €60mld annui. Così abbiamo Debito di €2300 mld. Nel 2017… - davidealgebris : Lo Stato Italiano negli ultimi 40 anni ha perso in media €60mld annui. Così abbiamo Debito di €2300 mld. Nel 2017… - ConsumForum : RT @Agenzia_Ansa: #Ue, ok conti 2017, Italia ha rispettato regola debito. Dombrovskis conferma, nessuna procedura per il debito dell'Italia… - MarioManchisi : RT @Agenzia_Ansa: #Ue, ok conti 2017, Italia ha rispettato regola debito. Dombrovskis conferma, nessuna procedura per il debito dell'Italia… -

Per il, "abbiamo deciso di non aprire una procedura perper l'Italia",ha detto il vicepresidente della Commissione Ue,Dombrovskis. Anche per il deficit eccessivo "a questo stadio" non si propongono procedure nè per l'Italia né per il Belgio. Per i due Paesi, Italia e Belgio, l'aggiustamento di bilancio per ilappare al momento"inadeguato"e la Commissione "riesaminerà" la situazione "sulla base dei dati ex post delche saranno notificati nella primavera 2019".(Di mercoledì 23 maggio 2018)