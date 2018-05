UeD - la scelta di Mariano : ecco chi è : Finisce in anticipo rispetto al previsto il trono tanto discusso di Mariano Catanzaro. Nell'ultima puntata andata in onda, infatti, oltre all'annuncio della futura scelta di Sara Affi Fella, è arrivata la conclusione del trono di Mariano messo in crisi da una segnalazione giunta la scorsa registrazione. Infatti, una ragazza a volto coperto ha voluto raccontare alla redazione di una scena vista in una serata a cui ha partecipato il tronista. ...

UeD - Luigi sarà la scelta di Sara Affi Fella? L'indizio : Arrivano nuove sorprendenti news da uno dei troni più avvincenti e seguiti di quest'ultima stagione televisiva di Uomini e Donne. Qualche ora fa infatti Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno forse anticipato con un loro gesto social chi sarà la scelta di Sara Affi Fella. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Chi sarà la scelta di Sara Affi Fella? Da qualche settimana a questa parte i troni di Uomini e Donne sono una delle cose più ...

UeD : la scelta di Nilufar. Nicolò Ferrari l’ha presa malissimo - un dramma : in studio il finimondo : Il percorso di Nilufar Addati si è concluso e la tronista ha fatto la sua scelta. A corteggiarla erano rimasti Nicolò Ferrari e Giordano Mzzocchi. La scelta non è stata semplice, ma soprattutto ha scontentato in modo molto evidente uno dei ragazzi. “Il nostro percorso è stato quello che mi ha toccata forse di più, perché grazie a te e quello che sei e che siamo stati insieme, io con te ho vissuto le mie prime volte qui dentro. ...

Anticipazioni UeD - la scelta di Nilufar Addati è Giordano : Uomini e Donne, Nilufar Addati ha scelto Giordano Mazzocchi La stagione di Uomini e Donne sta volgendo al termine e mancano ormai solo due settimane all’epilogo dei due troni rimasti in corsa. Già due perché proprio in queste ore è avvenuta la scelta Nilufar Addati. La giovane ragazza napoletana, prima come corteggiatrice di Mattia Marciano e poi invitata a sedersi sulla regale sedia rossa, ha vissuto un’intera edizione alla corte di Maria De ...

UeD anticipazioni : la scelta di Nilufar in onda mercoledì 16 maggio : Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Nilufar va in onda mercoledì 16 maggio La scelta di Nilufar Addati a Uomini e Donne andrà in onda domani, mercoledì 16 maggio. I telespettatori vedranno subito chi tra Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari ha avuto l’opportunità di uscire dal programma insieme alla tronista. Il pubblico di Canale […] L'articolo UeD anticipazioni: la scelta di Nilufar in onda mercoledì 16 maggio proviene da ...

UeD del 26-04 : la scelta del Brigante e la furia di Marta Video : Ritorniamo a parlare di televisione [Video] e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che è successo nelle ultime anticipazioni di #Uomini e donne. Ieri pomeriggio, infatti, sono state pubblicate le prime news riguardanti la scelta di Nicolò Brigante e tutto quello che è successo fra lui e le sue corteggiatrici nella villa messa a disposizione dalla redazione per aiutare il #Tronista a finire il suo percorso. Ma vediamo insieme di cosa ...

“Ci siamo”. UeD - Nicolò e la scelta : tutto pronto per la fine del trono di Brigante - Marta e Valeria. Liti - baci e tanta passione nell’ultima esterna - ma salta fuori quel nome : A ”Uomini e Donne” è quasi tutto pronto per la scelta di Nicolò Brigante. Il tronista deve scegliere tra le corteggiatrici rimaste in studio: Marta Pasqualato e Virginia Stablum, l’ex fidanzata di Ignazio Moser, attuale compagno di Cecilia Rodriguez. La scelta andrà in onda su Canale 5 mercoledì 2 maggio e avverrà a porte chiuse. La redazione di Uomini e Donne, esattamente come accaduto con la scelta di Paolo ...