U&D e la scelta di Sara | ecco la data ufficiale

Registrazione U&D - cancellata la scelta di Sara : ecco cos'è successo Video : Brutta notizia per tutti i fan di Sara Affi Fella che attendono con trepidazione la Registrazione della nuova puntata [Video] del trono classico che era stata annunciata per questo martedì 22 maggio. Le anticipazioni ufficiali, infatti, rivelano che il nuovo appuntamento con il trono classico di questa stagione dovese essere registrato proprio martedì pomeriggio e in questa data la bella Sara doveva fare la sua scelta finale e quindi congedarsi ...

U&D - Nilufar e Mazzocchi insieme : cosa hanno fatto dopo la scelta Video : La scelta di Nilufar Addati [Video] ha segnato la storia di Uomini e donne, dopo tanti anni in cui alcune emozioni non si erano fatte sentire in studio. L'ex tronista diciannovenne ha scelto ieri, in data 15 maggio il corteggiatore Giordano Mazzocchi. Inaspettata e sorprendente è stata la reazione della sua non scelta, quella di Nicolò Ferrari: l'ex pretendente dell'Addati è scoppiato in lacrime mostrandosi pubblicamente fragile e deluso da ...

U&D - la scelta di Nilufar Addati è Giordano Mazzocchi : post di Luigi Mastroianni : Nilufar Addati ha finalmente fatto la sua scelta. La tronista di Uomini e donne, dopo mesi di indecisioni, ha deciso di uscire dagli studi del programma di Canale 5 [VIDEO] insieme a Giordano Mazzocchi. Una scelta inaspettata da molti che ormai davano per certa la preferenza verso Nicolò. Il percorso di Nilufar e Giordano Mazzocchi in questo periodo è stato molto tormentato: l’ex corteggiatore più volte infatti si è detto infastidito dalle ...

U&D - la scelta di Nilufar Addati è Giordano Mazzocchi : post di Luigi Mastroianni : Nilufar Addati ha finalmente fatto la sua scelta. La tronista di Uomini e Donne, dopo mesi di indecisioni, ha deciso di uscire dagli studi del programma di Canale 5 insieme a Giordano Mazzocchi. Una scelta inaspettata da molti che ormai davano per certa la preferenza verso Nicolò. Il percorso di Nilufar e Giordano Mazzocchi in questo periodo è stato molto tormentato: l’ex corteggiatore più volte infatti si è detto infastidito dalle particolari ...

U&D la scelta di Nilufar - Paolo Crivellin contro la tronista : Il trono classico di Uomini e donne si appresta a perdere un altro personaggio sul trono: parliamo della giovanissima Nilufar Addati. L'ex corteggiatrice di Mattia Marciano, nel corso della registrazione avvenuta la scorsa settimana, si è pubblicamente dichiarata pronta alla scelta. Nilufar, infatti, registrerà l'emozionante momento durante la nuova puntata che sarà registrata questa settimana. A riguardo ecco che ritroviamo una frecciatina di ...

U&D - la mamma di Nilufar svela la scelta? L'indizio sui social Video : E' tempo di scelte a 'Uomini e donne', il famoso programma televisivo pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Dopo la scelta di Nicolò Brigante [Video] registrata in data 26 aprile, Nilufar Addati si appresta ad abbandonare il trono e concludere la propria avventura presso lo studio Mediaset di Canale 5. L'ex corteggiatrice di Mattia Marciano è ufficialmente pronta a scegliere: chi tra Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari? Uno strano 'like' sui ...

U&D - la mamma di Nilufar svela la scelta? L'indizio sui social : E' tempo di scelte a 'Uomini e Donne', il famoso programma televisivo pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Dopo la scelta di Nicolò Brigante (registrata in data 26 aprile), Nilufar Addati si appresta ad abbandonare il trono e concludere la propria avventura presso lo studio Mediaset di Canale 5. L'ex corteggiatrice di Mattia Marciano è ufficialmente pronta a scegliere: chi tra Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari? Uno strano 'like' sui ...

U&D - Marta Pasqualato dopo la scelta di Nicolò Brigante : «Sto male - lui mente a se stesso» : ROMA - 'Sto male ma non posso farci nulla'. Un momento difficile per Marta Pasquato : durante il trono classico di ' Uomini e donne ' infatti il suo tronista, Nicolò Brigante , ha scelto la sua '...

Gossip U&D - la scelta di Nilufar : la tronista lascia il trono? Ecco la verità Video : Cosa succedera' tra Nilufar e Giordano dopo la furiosa lite che c'è stata nel corso dell'ultima puntata [Video] di Uomini e donne in onda su Canale 5? Le Gossip news rivelano che nella puntata di lunedì pomeriggio abbiamo visto che Nilufar non ha gradito per niente il modo in cui Giordano l'ha trattata in trasmissione, dove è arrivato a gridsrle in faccia 'Devi stare zitta'. La scelta di Nilufar a Uomini e donne: addio Giordano? Un'affermazione ...

U&D - la scelta di Sara e Nilufar : registrazione in villa come Nicolò? La data Video : L'ultima edizione del people show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi [Video], Uomini e donne sta per volgere al termine. E' rimasto circa un mese prima della chiusura definitiva pre-estiva che sancira' la conclusione di questa interessante edizione del trono classico. I personaggi attualmente seduti sul trono sarebbero quasi pronti a registrare la propria scelta. La prossima tronista ad abbandonare lo studio televisivo Sara' Nilufar ...

U&D - Nicolò sceglie la Stablum : Marta scioccata - le dichiarazioni post-scelta Video : #Nicolò Brigante e Virginia Stablum sono ufficialmente la nuova coppia di 'Uomini e Donne' [Video]. Si sono scelti durante la registrazione avvenuta presso lo studio Mediaset del programma in data 26 aprile. Il fatidico momento è stato trasmesso sul piccolo schermo questo pomeriggio e ci ha annunciato il nome tanto atteso della corteggiatrice che è riuscita a conquistare il cuore del tronista. Se Virginia si ritiene molto soddisfatta alla fine ...

Anticipazioni U&D - Nicolò smascherato : ecco chi è la sua scelta Video : Grande attesa da parte degli spettatori di #Uomini e donne per la messa in onda della scelta di Nicolò Brigante [Video]. Le Anticipazioni ufficiali di queste ore rivelano che nei giorni scorsi il tronista ha portato a termine la sua missione all'interno dello studio di Maria De Filippi, rivelando il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dagli studi televisivi Mediaset. La registrazione, come vi dicevamo, è attesissima ...

Gossip U&D - la scelta di Nicolò Brigante : il pianto disperato di Virginia Video : E' in corso in queste ore una delle registrazioni più attese della stagione di Uomini e donne [Video]. Le anticipazioni ufficiali, infatti, rivelano che questo pomeriggio il tronista Nicolò Brigante è stato chiamato a fare la sua scelta, che tuttavia per molti spettatori da casa ha un esito gia' scontato. In molti,m infatti, si dicono convinti del fatto che l'ultima puntata di #Uomini e donne trasmessa questa settimana in tv, sia servita a far ...

U&D 26/04 - la scelta di Nicolò : ecco quando la vedremo in Tv Video : Sono ore di fuoco per i telespettatori del trono classico di Uomini e Donne [Video] che hanno to il trono di Nicolò Brigante. Il giovane tronista siciliano, a distanza di alcuni mesi, è giunto finalmente alla fine del suo percorso televisivo. Virginia Stablum e Marta Pasqualato sono le due corteggiatrici presenti in studio che hanno accompagnato il ragazzo sino al termine del trono: chi, tra le due, avra' conquistato il suo cuore?! Uomini e ...