Uber con Axa assicura gli autisti

Previsioni - con FlaUbert - sul governo vattelappesca : Previsioni. 1. Salvini Dux e Di Maio Puff ce la fanno. Il governo vattelappesca riesce a varare alcune delle sue promesse demagogiche, trova qualche soldino per i nuovi rèntier del Mezzogiorno e ...

Festa di primavera al ContUbernio D'Albertis : Genova - Giochi, balli, spettacoli di magia , trucca bimbi, merenda per tutti ma anche tornei di calcio, rugby, scacchi e persino robotica: l'istituto scolastico 'Contubernio D'Albertis' festeggia i 155 anni della sua ...

Pasta Zara - il sindacato : no esUberi Maggio - arriva l'acconto sullo stipendio : RIESE - Le organizzazioni sindacali di categoria hanno incontrato oggi, a Riese Pio X, il presidente di Pasta Zara, Furio Bragagnolo, e il nuovo amministratore delegato, Angelo Rodolfi, per uno ...

Telecom Italia - la nuova era inizia con la cassa integrazione straordinaria per 29mila dipendenti e 4.500 esUberi : La nuova era di Tim inizia con la cassa integrazione straordinaria per tre quarti circa dei dipendenti Italiani, 29.736 lavoratori, e una stima di 4.500 esuberi incentivati nel giro di un anno. Poco importa che l’ex Telecom Italia abbia chiuso il primo trimestre con un utile in crescita del 25% a 250 milioni di euro e che ormai i francesi di Vivendi non siano più alla guida del gruppo. La società andrà avanti nel piano di riorganizzazione ...

Milly Carlucci da Lilli GrUber a Otto e Mezzo - sconcerto in diretta : come viene introdotta : A Otto e Mezzo di Lilli Gruber , per fare il punto sull'intricata situazione politica, c'era anche Milly Carlucci , un interlocutore 'pop'. E la conduttrice di Ballando con le Stelle è stata introdotta con un titolo quantomeno curioso, quello che vedete campeggiare nella foto ...

F1 - Giovinazzi felice dopo il test con la SaUber : “sei mesi di astinenza sono tanti - adesso mi tocca la Ferrari” : Antonio Giovinazzi è tornato in pista ieri con la Sauber, completando il lavoro previsto per lui dalla Sauber. Oggi il pilota italiano guiderà la Ferrari Un periodo lunghissimo passato lontano dalla pista, sei lunghi mesi di attesa prima di tornare a guidare una monoposto di Formula 1. Antonio Giovinazzi è salito ieri finalmente a bordo della Sauber-Alfa Romeo, completando il lavoro previsto dal team nel primo giorno di test a ...

Insieme Siamo Musica - lo spot contro la sclerosi tUberosa : La sclerosi tuberosa è una malattia genetica rara, nota anche come sindrome di Bourneville-Pringle, dal nome del medico francese che per primo l’ha identificata. Colpisce una persona su seimila interferendo di frequente sul sistema nervoso centrale, il cuore, i reni, la cute, i polmoni, gli occhi. È a chi ci convive ogni giorno con questa patologia che è dedicato, in occasione della «Giornata internazionale di sensibilizzazione sulla sclerosi ...

Uber insiste con i suoi piani di aviazione urbana. E chiede aiuto alla Nasa : Uber rilancia sui suoi piani di aviazione urbana e sigla un accordo con la Nasa per sviluppare dei modelli che simulino un servizio di trasporto aereo in città. In base all'intesa - che si chiama Space Act Agreement - l'azienda tech fornirà all'agenzia americana i dati e i dettagli dei suoi progetti per un servizio di taxi aereo, che verranno usati dagli scienziati per simulare dei voli su Dallas-Fort Worth. I dati ...

Otto e mezzo - Lilli GrUber "buca" le dichiarazioni di Silvio Berlusconi : Sarebbe dovuto essere un confronto dedicato alla stretta attualità politica, ma sul finale si è al contrario trasformato in un appuntamento anacronistico e superato. Già perché mentre ad Otto e mezzo si tentava di conoscere la decisione di Silvio Berlusconi sulla possibilità di far nascere un governo a guida Cinque Stelle-Lega, proprio l’ex presidente del Consiglio dava il suo via libera a tale ipotesi, pur non concedendo la fiducia.Una ...

Uber Elevate - Con la Nasa e l'esercito per le auto volanti : Uber vuole solcare i cieli di tutto il mondo. I taxi volanti sono stati annunciati ormai da tempo ma durante l'Uber Elevate Summit di Los Angeles il colosso dei trasporti ha svelato nuovi dettagli riguardo alle proprie strategie nell'ambito degli eVtol, gli electric vertical take-off and landing vehicles. Con l'esercito per la riduzione del rumore. Tra gli accordi appena annunciati da Uber spicca quello stipulato con l'esercito degli Stati ...

Uber conferma - taxi volanti per tutti a partire da 2023 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Da chat alla condivisione dei dati - Uber lancia vademecum sicurezza : Recentemente, negli Stati Uniti, sono state introdotte nuove funzionalità per rendere gli spostamenti ancora più sicuri e che presto verranno implementate in tutto il mondo. Tra queste il safety ...

Ilva - il Consiglio di fabbrica pronto allo sciopero generale. Messaggio chiaro a Mittal : "No agli esUberi" : Il Consiglio di fabbrica dell'Ilva, respingendo l'ipotesi degli esuberi, lancia messaggi ad ArcelorMittal e chiede aiuto alla politica. Ma i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm avvertono, quasi con un diktat contro la "proliferazione dei tavoli": "le trattative vanno portate avanti solo in sede ministeriale". La precisazione è arrivata in serata dopo la doppia convocazione per sabato 5 maggio di un incontro sulla vertenza Ilva - ...

Ilva - sindacati ribadiscono : 'No agli esUberi e appello alla politica'. Nuovi scioperi in vista : E' la posizione del consiglio di fabbrica riunitosi oggi presso lo stabilimento di Taranto. Al centro della vertenza c'è l'ultimo piano industriale della nuova società Arcelor Mittal -