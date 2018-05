TV | Grand Tour d' Italia Sulle orme dell' eccellenza torna su Rete4

LUCA CARBONI/ Dopo "Una Grande festa" pronto per lo Sputnik Tour (Che tempo che fa) : È un buon momento per LUCA CARBONI, visto che il suo singolo Una grande festa ha successo. Presto partirà lo Sputnik Tour. Oggi il cantautore sarà ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:31:00 GMT)

WWE Torino – Grande festa per Seth Rollins : Roman Reigns fa impazzire il Pala Alpitour nel main event [RISULTATI FOTO e VIDEO] : La WWE arriva a Torino per una notte di grandi emozioni: tifatissimi Seth Rollins e Finn Balor, Roman Reigns, Braun Strowman e Bobby Lashley strappano applausi nel main event: i risultati della serata Il Grande wrestling targato WWE ritorna in Italia per la tappa di Torino. Le più grandi superstar del roster di RAW si sfidano sul ring del Pala Alpitour per una notte di grandi emozioni. Dopo l’introduzione iniziale fatta da Michele Posa e Luca ...

Grand Tour delle Marche al Castello di Frontone m : La Crescia di Frontone Il Grand Tour delle Marche questa settimana fa tappa nella piccola "Svizzera marchigiana", dove si svela uno degli spettacoli più coinvolgenti del fantasmagorico risveglio primaverile. A Frontone , suggestivo centro turistico dell'entroterra pesarese alle pendici del massiccio del Catria, il 26 e 27 maggio va in ...

BMW Serie 2 - Al volante della Grand Tourer : Lo spazio (a bordo) è lultima frontiera dei papà sportivi e delle mamme dinamiche: alla BMW hanno intercettato lesigenza e messo in campo un modello che mette insieme le istanze delle famiglie con le esigenze dello spirito. Ora, a tre anni dal lancio, anche la Serie 2 Gran Tourer viene aggiornata nei contenuti tecnici, nelle dotazioni tecnologiche e nello stile. Labbiamo provata tra Monaco di Baviera e un suggestivo campeggio tra le montagne ...

Ciclismo – Landa lascia la Movistar? Mikel corteggiato da una Grande squadra World Tour : Mikel Landa potrebbe lasciare la Movistar: sullo spagnolo c’è una grande squadra World Tour che potrebbe soffiare lo spagnolo alla squadra iberica Mikel Landa, dopo un solo anno di contratto, potrebbe lasciare la Movistar. Il ciclista spagnolo nella prima parte di stagione ha vinto una tappa alla Tirreno-Adriatico e fatto molti allenamenti in Spagna. LaPresse/Fabio Ferrari Però, al Giro d’Italia non è stato selezionato dai manager ...

Rilancio settore alberghiero - il Revenue Grand Tour fa tappa a Termoli : ... a partecipazione gratuita, che si rivolge alle Associazioni di categoria, alle Istituzioni, agli imprenditori che operano ogni giorno sul territorio, al mondo accademico Si parlerà dei risultati ...

Musica : al via tour dello Stato Sociale - ‘sarà un Grande circo’ : Milano, 8 mag. (AdnKronos) – Parte il tour dello Stato Sociale ‘Una vita in vacanza’: cinque date a partire dall’8 giugno al Carroponte di Milano, per passare poi a Padova, il 4 luglio. Quindi a Collegno, in provincia di Torino, l’11 luglio; il 13 luglio a Roma all’Ippodromo delle Capannelle. Infine a Molfetta (Bari), il 14 luglio. “Sarà un grande circo” promettono i ragazzi della band, “un ...

Musica : al via tour dello Stato Sociale - ‘sarà un Grande circo’ (2) : (AdnKronos) – A chi domanda la ragione della poca esposizione, subito dopo Sanremo, “nessuna crisi” post successo, assicurano. “A quello ci abbiamo pensato prima, abbiamo anticipato i tempi. Abbiamo vissuto un 2017 difficile – confessano – molto più di quello che si è potuto vedere dal palco. Abbiamo trovato il modo di vivere la nostra amicizia in relazione al lavoro. La nostra forza è stare insieme ed essere ...

Grand Tour in Sicilia con gli acquerelli di Fabrice Moireau : 'Sicilia, il Grand Tour', una raccolta di acquerelli di Fabrice Moireau raccontati da Lorenzo Matassa, dall'8 maggio al 22 luglio a Palazzo Cipolla a Roma. Un'iniziativa promossa e realizzata dalla ...

Grand Tour in Sicilia con gli acquerelli di Fabrice Moireau : A distanza di quasi due secoli e mezzo da quel tempo, l'Isola rivive un nuovo 'Grand Tour' affidato ai pennelli e alle matite di uno dei più Grandi acquarellisti del mondo, Fabrice Moireau, e al ...

Golf - PGA Tour 2018 : Jason Day svetta in testa al Wells Fargo Championship. Grande rimonta per Francesco Molinari : Rivoluzione al comando della classifica del Wells Fargo Championship, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte. L’australiano Jason Day si è issato al comando della classifica chiudendo il terzo giro in 67 colpi (-4) ed ergendosi al comando con 10 colpi totali sotto il par, grazie ai cinque birdie messi a referto tra le buche 9 e 15, che gli hanno ...

Tour du Grand Paradis agli spagnoli Cardona-Pinsach e alle francesi Bonnel-Mollard : ... con Graziano che oltre ad essere il papà di Michele, vincitore della Coppa del Mondo 2018, vinse qui in Valsavarenche nel 2006 e fu il il primo Campione del Mondo di scialpinismo nel 2002. Podio ...