Turismo | tra Langhe ed Alpi progetto Wonderful Outdoor Week

Turismo : riforme in programma nel contratto di Governo - : Ministero del Turismo con portafoglio, riorganizzazione ENIT, piattaforma web nazionale, web tax per agenzie straniere, abolizione tassa soggiorno: misure Lega e 5 Stelle nel programma di Governo.

Turismo : Musumeci punta sulla Cina - ‘straordinaria opportunità’ (3) : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – Domani gli operatori lasceranno Palermo e faranno un tour che prevede visite in alcune aziende vitivinicole dell’Etna e per concludere Taormina e il Teatro Greco. Il 24 maggio, alle 9, nei locali di Palazzo Platamone a Catania, inizierà il B2B. Nel pomeriggio è previsto l’intervento dei rappresentanti della Commissione europea. La giornata si concluderà con un concerto presso il Teatro Massimo ...

Turismo : Musumeci punta sulla Cina - ‘straordinaria opportunità’ : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – Più di mille operatori stranieri del settore, 16 ministri, un centinaio di consoli e ambasciatori. Sono i numeri del terzo Forum internazionale Eusair, in programma fino al 25 maggio in Sicilia, presentato oggi a Palazzo d’Orleans, a Palermo, dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e dagli assessori regionali al Turismo, Sandro Pappalardo, e alle Attività produttive, Mimmo Turano. ...

Viaggi & Turismo : la Basilica di San Pietro e il Duomo di Milano tra i 10 luoghi storici più apprezzati al mondo : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei suoi premi Travelers’ Choice® luoghi storici 2018. I vincitori sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha tenuto in considerazione la quantità e qualità delle recensioni e i punteggi dei luoghi storici in tutto il mondo raccolti in un periodo di 12 mesi. Quest’anno sono stati riconosciuti 759 luoghi storici in 68 Paesi nel ...

Nel contratto di governo non c'è quel che serve al Turismo : Mi sarei aspettato, senza alcun pregiudizio, grandi novità, idee azzardate, almeno diverse e comunque inedite sul turismo, ma dal documento M5s-Lega del contratto di governo non si legge niente di tutto questo. A parte qualche proposta specifica condivisibile o ragionevole, l'intero impianto riprende discorsi, linguaggi, convinzioni che abbiamo sentito mille e mille volte e, addirittura, con ritorni all'indietro –questi ...

Abruzzo - Lolli e Caruso firmano il contratto istituzionale di sviluppo per il piano strategico Turismo montano sostenibile : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 14 maggio scorso ha formalizzato la prevista Intesa. I territori interessati all'intervento sono i comuni del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ; ...

Royal Wedding - un affare da un miliardo di sterline - tra moda - Turismo e gadget : Secondo Brand Finance, una società di consulenza specializzata in valutazione dei brand, il matrimonio potrebbe rilanciare l'economia interna, fruttando circa un miliardo di sterline. Migliaia di ...

Viaggi & Turismo : Air Transat - il volo diretto Roma-Toronto diventa giornaliero : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada e rappresentata in Italia da Rephouse GSA, introduce una nuova frequenza sulla rotta Roma-Toronto (mercoledì) dal 10 luglio al 29 agosto 2018. Il volo diretto Roma-Toronto diventa a luglio e agosto giornaliero offrendo più voli e più flessibilità a tariffe molto convenienti. È possibile volare da Roma a Toronto con una tariffa A/R a partire da € 448 in Classe Economy tasse ...

Turismo - a Roma il 24 maggio cerimonia Italia Travel Awards 2018 : Roma, 18 mag. , askanews, Tutto pronto per la terza edizione di Italia Travel Awards 2018 che si terrà a Roma il prossimo 24 maggio nella suggestiva cornice del The Church Palace. In questa stessa ...

Turismo e Formazione - tutti i numeri dell'eccellenza nel piano "HT-Hospitality Training" : "Il turistico ricettivo è uno dei settori portanti dell'economia nazionale per contributo alla Formazione del PIL e per numero di occupati " anticipa Nanda D'Amore responsabile Civita " Tuttavia lo ...