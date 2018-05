Tumori | “Un Giorno Saprai” | oltre 5 000 le italiane colpite in età fertile

meteoweb.eu

: È stato un piacere incontrare Riccardo Masetti, presidente di @komenitalia che organizza un evento importante come… - Roberto_Fico : È stato un piacere incontrare Riccardo Masetti, presidente di @komenitalia che organizza un evento importante come… - AIRC_it : #FacciamoChiarezza: Non esisterà mai un'unica cura per tutti i tipi di tumore, ma esistono già tante cure diverse p… - informazionecs : TUMORI: OLTRE 5.000 LE ITALIANE COLPITE IN ETÀ FERTILE WALCE PROMUOVE UN LIBRO PER I PAZIENTI ONCOLOGICI ASPIRANTI -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Mettere la medicina narrativa al servizio degli italiani che vogliono diventare genitori anche se colpiti dal cancro. È quanto si prefigge di realizzare il libro UnSaprai.la malattia, mamme coraggiose che nasce dalla collaborazione tra WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe) e Carthusia Edizioni, casa editrice dall’elevata progettualità. Scritto da Manuela Jael Procaccia (sceneggiatrice per la televisione e il cinema italiano), e illustrato da Monica Zani, affermata illustratrice, viene presentato oggi a Torino con una conferenza stampa presso il Circolo dei Lettori. “Il libro è incentrato sul tema della gravidanza e della maternità nonostante la malattia oncologica – afferma la Prof.ssa Silvia Novello, Presidente di WALCE – Si tratta di un problema di grande attualità e che interessa un numero sempre maggiore di italiani. Ogni anno, infatti, ...