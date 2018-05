Tumore del fegato | ecco la sequenza di trattamento che migliora la sopravvivenza

Herbalife Nutrition di corsa contro il Tumore al seno : è Partner della Race for the Cure di Bari : Dal 25 al 27 maggio si svolgerà la 12° edizione della Race for the Cure di Bari. E anche quest’anno, fra i sostenitori della più importante manifestazione contro i tumori al seno in Italia, ci sarà Herbalife Nutrition. Un evento dedicato alla salute, allo sport e al benessere che a partire dal 25 maggio colorerà di rosa la città e che terminerà il 27 maggio con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km; 3 giorni per sensibilizzare sulla ...

Tumore alla prostata/ Un test del sangue ne rivela la presenza ed evita la fastidiosa biopsia : Tumore alla prostata, un testa del sangue ne rivela la presenza ed evita la fastidiosa biopsia. Una svolta nel campo della medicina che permette una diagnosi precoce e precisa.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:32:00 GMT)

Presley - salvata da una foto : i riflessi dell’occhio causati da un Tumore : Doveva essere una foto per ricordare la vacanza alle Canarie, ma alla fine ha permesso di effettuare una prima "diagnosi" e di poter agire in tempo. Su consiglio della fotografa, i genitori hanno deciso di approfondire la causa del riflesso e di salvare la vita della bambina.Continua a leggere

Prostata - Tumore : in arrivo nuovo test del sangue : Un nuovo test del sangue, messo a punto negli Stati Uniti dalla Cleveland Diagnostics, si è dimostrato più accurato del tradizionale test PSA per misurare il rischio di tumore alla Prostata. Il test identifica i cambiamenti della struttura dell'antigene prostatico (PSA) e quindi non si limita sempli

Tumore alla prostata : sviluppato nuovo del test del sangue - evita il 40% delle biopsie : Da uno studio multicentrico condotto da esperti della Cleveland Clinic, è emerso che un nuovo test del sangue si è dimostrato più accurato del tradizionale test del PSA per misurare il rischio di cancro alla prostata e potrebbe ridurre di oltre il 40% le biopsie: l’esame riesce infatti a distinguere tra forme maligne e benigne del Tumore. Il test, chiamato IsoPSA, è stato sviluppato presso la Cleveland Clinic in collaborazione con la ...

Di corsa contro il Tumore : Komen Race for the Cure - i giorni della lotta e della speranza : ... media partner dell'iniziativa, seguirà da vicino tutte le iniziative messe in campo dagli specialisti per incoraggiare l'adozione di stili di vita sani anche tramite sessioni pratiche di sport, ...

“Io lo chiamavo ‘lo scemo’” : Il racconto di Daniel - 10 anni - e del suo Tumore : “Io lo chiamavo ‘lo scemo’”: Il racconto di Daniel, 10 anni, e del suo tumore A Catanzaro, l’inviata delle Iene Nina incontra il piccolo eroe che ha sconfitto il cancro ballando in corsia Continua a leggere L'articolo “Io lo chiamavo ‘lo scemo’”: Il racconto di Daniel, 10 anni, e del suo tumore proviene da NewsGo.

Tumore del pancreas : arriva PEP - il primo “programma integrato” a misura di paziente : Fondazione Poliambulanza è il primo ospedale in Italia a rendere disponibile gratuitamente un programma di assistenza per i pazienti colpiti da Tumore del pancreas. Si chiama pancreas Energy Program ed è stato studiato per sostenere i pazienti durante la terapia (medica e chirurgica) a mantenere un’adeguata performance fisica, elementi indispensabili per poter ricevere i pesanti trattamenti necessari alla cura. Un’alimentazione adeguata e un ...

Medicina : il Policlinico di Milano all’avanguardia nella gestione multidisciplinare del Tumore al polmone : Un approccio multidisciplinare e multi-patologia per garantire una corretta gestione del tumore al polmone. È quanto accade al Policlinico di Milano, struttura d’avanguardia nel trattamento di questa neoplasia. L’ospedale gestisce oltre 500 casi di tumore al polmone l’anno di cui 200 chirurgici, e tutti gli iter per la diagnosi e l’impostazione della terapia si realizzano entro 1 mese dalla prima visita, che si può ottenere in soli 7 giorni. Il ...

Massimiliano Ossini svela un dramma del passato - la moglie incinta e malata di Tumore : Un episodio a dir poco drammatico ha sconvolto la vita di Massimiliano Ossini, il conduttore di Linea verde, Linea bianca e Mezzogiorno in famiglia, e della moglie Laura Gabrielli. Il presentatore ha infatti raccontato in un’intervista a DiPiù che quando la consorte era incinta del terzo figlio Giovanni si è ammalata di tumore alla tiroide. Un giorno si è recata dal medico perché si era accorta che stava dimagrendo troppo. Dopo la visita ...

Tumore del colon : validato un test capire l’evoluzione della malattia : Napoli al vertice della ricerca contro il Tumore del colon. L’Istituto Nazionale Tumori “Pascale” del capoluogo partenopeo ha contribuito in maniera decisiva alla validazione internazionale di un nuovo test, l’immunoscore, per la classificazione del cancro del colon, che nel 2017 in Italia ha fatto registrare 37.500 nuovi casi. Lo studio ha coinvolto un consorzio di 14 centri di 13 Paesi, sotto l’egida della Società dell’immunoterapia contro il ...