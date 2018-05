Trump | media | 29% dei follower su Twitter sono ' fake'

Vertice Trump-Kim : possibile rinvio. Moon media per salvare il summit : Per ora i preparativi per il Vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore vanno avanti, ma c'è una possibilità sostanziale che il summit salti: è l'indicazione...

Israele vs Iran : “razzi su Golan”. Raid Siria - 23 morti/ Media Tel Aviv “Putin - non Trump - chiave per la pace” : Siria, razzi Iraniani sul Golan: nuovi Raid di Israele, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture Iraniane a Damasco"(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:40:00 GMT)

Donald Trump critica i media e si chiede se non debbano essere tolte loro le credenziali. "Le fake news stanno facendo gli straordinari. Nonostante i grandi successi che stiamo avendo sul fronte ...

Corea del Nord - media : Trump incontrerà Kim a giugno a Singapore : L'incontro fra il presidente americano Donald Trump e il leader NordCoreano Kim Jong-un dovrebbe tenersi a Singapore a metà giugno. Lo riportano alcuni media internazionali. La decisione dovrebbe ...

Usa - media : procuratore Mueller evoca mandato per interrogare Trump : Secondo il "Washington Post", il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller, ha evocato la possibilità di emettere un mandato per far interrogare il presidente americano Donald Trump davanti ...

Trump : i media costruiscono storie false : 1.23 Donald Trump di nuovo all'attacco dei media americani, accusati di costruire "storie false usando solo fonti anonime (che non esistono)". "La Casa Bianca- afferma Trump in un tweet- funziona "nonostante la caccia alle streghe.C'è grande energia. Stiamo realizzando quello che era impensabile. E le fake news stanno andando fuori di testa". Il riferimento indiretto di Trump è alle ultime indiscrezioni sul capo della staff della Casa ...

I media rivelano nuove informazioni su incontro Trump-Kim - : Stamane sono stati diffusi i dettagli della conversazione telefonica tra Moon Jae-in e Donald Trump dopo il vertice Corea del Sud-Corea del Nord. In particolare, i due presidenti hanno discusso una ...

Media : consiglieri di Trump ritengono una trappola rinuncia ai test nucleari di Pyongyang - : Dal 21 aprile il paese ha rifiutato test nucleari e missilistici per concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo dell'economia. Inoltre, il sito di test nucleari nel nord della Corea del Nord sarà ...

Trump non ha piani immediati su nuove sanzioni a Russia : Teleborsa, - Il Presidente americano Donald Trump non avrebbe per ora alcuna intenzione di imporre nuove sanzioni alla Russia e nessun consigliere avrebbe mai fatto questa raccomandazione. E' quanto ...

Media : Trump irritato dall'UE - che ha espulso pochi diplomatici russi - : Secondo la pubblicazione, gli assistenti del leader americano il 24 marzo gli hanno presentato il piano di azione, secondo il quale gli Stati Uniti dovevano espellere "quasi lo stesso numero di ...

Dubbi nei media : "Ma sotto Trump comandante - c'è da fidarsi?" - : La Russia ha bisogno del nostro aiuto per la sua economia, ciò che sarebbe molto facile da fare, ed occorre che tutte le nazioni lavorino insieme. Fermare la corsa agli armamenti?". Effettivamente c'...

Nuovo libro su Trump - Conway principale 'talpa' con i media