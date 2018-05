Trovata la prima testimonianza del nostro alfabeto

Trovata la prima galassia senza materia oscura : (Foto: Gemini Observatory/NSF/AURA/Keck/Jen Miller) Non può esistere l’una senza l’altra: galassie e materia oscura si tengono sempre per mano. Ma ora, un team di astronomi della Yale University ha scoperto che in una galassia molto lontana, non ci sarebbe traccia alcuna di materia oscura, quella sostanza misteriosa che non conosciamo, e che non riusciamo a vedere, ma che sappiamo esistere perché ne vediamo gli effetti ...