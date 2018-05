Troppa igiene fa male alla salute | rischio leucemia linfoblastica acuta

Blastingnews

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Le, neoplasia che colpisce maggiormente i bimbi, si potrebbe prevenire. Come? Evitando l'eccessivapersonale. E' questa la conclusione a cui è giunto il professor Mel Greaves, dopo aver esaminato ricerche svolte nell'arco di 30 anni sulla. Greaves, studioso presso il Centre for Evolution and Cancer, dell'Institute of Cancer Research di Londra, ha evinto che nel primo anno di vita il mancato contatto con i microbi potrebbe favorire l'insorgenza della terribile neoplasia. E il mancato contatto con i microbi deriva proprio da un'personale esagerata. Sviluppo del sistema immunitario compromesso Quello che lo studioso Mel Greaves ha voluto far capire è che lasi potrebbe evitare assumendo determinati atteggiamenti; comunque l'eccessivapersonale sarebbe solo uno dei 3 fattori che ...