Triathlon | Alessandro Degasperi si racconta | “Il nostro è sicuramente uno sport in

oasport

: Podio di categoria al TRIATHLON SPRINT DI SALO' per ILARIA SAMBO , ennesimo per lei. Bravissima Ilaria !!! Nella st… - ProPatriaTriath : Podio di categoria al TRIATHLON SPRINT DI SALO' per ILARIA SAMBO , ennesimo per lei. Bravissima Ilaria !!! Nella st… - PolarItalia : RT @TriDega: E' stato davvero bello prendere parte a una delle gare storiche del #triathlon italiano. Grazie alla redazione de @ildolomiti… - bikelabcdc : L'unione fa la forza!! Grazie Alessandro Terranova e Dermovitamina Triathlon Team Avere la possibilita' di collabo… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Nonostante la sua terra lo spingesse verso gliinvernali, dal 1996, anno del suo esordio neldove vince i Campionati Italiani nella categoria Allievi,non ha mai smesso di nuotare, pedalare e correre in giro per il mondo, mettendo alla prova i propri limiti in alcuni deidi lunga distanza – tra i più difficili e impegnativi del calendario internazionale di Ironman –, collezionando ottimi risultati anche nel settore off road che ha praticato durante i primi anni. Il 26 maggio lo aspetta un’altra tappa importante alle isole Canarie dove si schiererà ai blocchi di partenza dell’Ironman di Lanzarote, storica prova del circuito IM e non a caso soprannominata “El más duro”. Competizione che, nonostante le difficoltà riservate dal percorso, lo ha spesso visto protagonista, se si considera il secondo posto dell’anno scorso e, soprattutto, la ...