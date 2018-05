Treno deragliato Caluso Video ultime notizie incidente ferroviario Chivasso | contro Tir

Treno deragliato a Lodi - circolazione bloccata sulla linea Milano-Piacenza : Lodi, 16 maggio 2018 - Un Treno è deragliato e perde gasolio appena fuori la stazione di Lodi, verso Milano. I treni sulla linea che collegano Lodi con Milano, Mantova, Cremona e Piacenza sono stati ...

Maltempo - Treno deragliato a Bonorva : lavori completati : Da domani la circolazione sulla linea ferroviaria Macomer-Ozieri/Chilivani riprenderà regolarmente. Il traffico era stato sospeso in seguito all’incidente di lunedì scorso, quando nel tratto tra Bonorva e Torralba, un treno regionale era uscito dai binari a causa dell’erosione della massicciata, dovuta alle abbondanti piogge che hanno interessato l’intera zona. Per consentire la riapertura della linea, Rete Ferroviaria Italiana ...

Treno deragliato - pure chi non era a bordo chiede i danni : Per il deragliamento del Treno a Pioltello, ora chiedono un risarcimento anche pendolari che quella mattina non viaggiavano sul Treno che è uscito dai binari.In procura piovono richieste di risarcimento danni e non tutte sono legittime. È una sorta di sciacallaggio, in cui tanti approfittano della tragedia di fine gennaio quando, il 25 del primo mese del 2018, il Treno Cremona-Milano è deragliato sui binari, causando tre morti e decine di ...

Genova - il video del salvataggio del macchinista dal Treno deragliato - : Il macchinista, che in questo filmato viene estratto dal convoglio grazie all'intervento dei Vigili del fuoco, ha detto di avere avuto un mancamento e di non avere fatto in tempo a frenare. La Procura ...

Gru sui binari - Treno deragliato nel Cuneese : riaperta la linea Torino-Savona : riaperta questa mattina la linea ferroviaria Torino–Savona: venerdì scorso un treno regionale è stato urtato da una gru esterna provocandone il deragliamento e il ferimento 10 persone (il macchinista e 9 passeggeri). Sulla causa dell’incidente indaga la Procura di Cuneo. L'articolo Gru sui binari, treno deragliato nel Cuneese: riaperta la linea Torino-Savona sembra essere il primo su Meteo Web.

FOSSANO/ Assalto ai bus di Trenitalia dopo il Treno deragliato sulla Torino-Savona : FOSSANO, Assalto ai bus di Trenitalia dopo il deragliamento del treno sulla linea Torino-Savona. Non sono mancati disagi per via dei pochi posti disponibili(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 12:21:00 GMT)

Treno deragliato nel Cuneese : dieci i feriti lievi : Torino, 27 apr. , askanews, - E' di dieci feriti lievi il bilancio del deragliamento del Treno dei pendolari Savona-torino di questa mattina a trinità , Cn, . Nove sono in codice verde ricoverati tra ...

#AGGIORNAMENTO# Treno deragliato fra Fossano e Trinità : gru privata sui binari la causa dell'incidente : Incidente ferroviario poco meno di un'ora fa sulla linea ferroviaria fra Trinità e Fossano , nei pressi della Stazione Ferroviaria Trinità-Bene Vagienna : secondo quanto risulta dalle prime ...

Treno regionale Savona-Torino deragliato in provincia di Cuneo : ha urtato una gru sui binari. Tre feriti : Il Treno regionale 10130 Savona-Torino è deragliato poco prima delle 13, alle 12.40, nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo. Secondo le prime fonti, a...

Deragliato il Treno regionale 10130 partito da Savona e diretto a Torino : Incidente ferroviario in provincia di Cuneo. Il treno regionale 10130 partito da Savona e diretto a Torino è Deragliato alle

Un Treno regionale è deragliato nel Cuneese - soccorritori sul posto - : L'incidente poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant'Albano. Si tratta del regionale veloce 10130 Savona-Torino, che era partito alle 11.30. Ci sarebbero feriti lievi