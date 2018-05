Treno contro Tir a Caluso | un morto e 15 feriti | motrice e 2 vagoni deragliati 

Treno deragliato Caluso/ Video ultime notizie incidente ferroviario Chivasso : contro Tir a passaggio a livello : incidente ferroviario sulla Torino-Ivrea. Treno contro tir, schianto su una casa: un morto accertato, l'impatto avvenuto in prossimità di un passaggio a livello(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 01:20:00 GMT)

Aida Nizar urla in Treno - controllori allibiti : il siparietto fa il giro della rete : "Adoro la mia vita". Un leit motiv che ormai siamo abituati a sentir gridare in tv, ma che non sono certo avvezzi ad ascoltare i controllori di Trenitalia. E' il motto di

Sassi contro Treno Adriatica - no feriti : ANSA, - ANCONA, 18 MAG - Ignoti hanno lanciato dei Sassi contro il treno Frecciabianca 8810 Bari-Milano tra le stazioni di Potenza Picena e Porto Recanati , Macerata, . Non ci sono stati feriti ma un ...

"Dov'è il biglietto?" : controllore e poliziotto accerchiati e picchiati sul Treno : Un controllore e un agente di polizia picchiati a sangue da una decina di giovani migranti sprovvisti di biglietto. È successo nel pomeriggio di ieri a bordo del treno Milano Porta Garibaldi-Lecco delle 14.52. Il...

Carrara - nigeriana picchia controllore del Treno : arrestata/ Convoglio soppresso per il ritardo : Carrara, picchia controllore del treno: arrestata nigeriana sul regionale Firenze-Pontremoli. Il Convoglio è stato soppresso per il ritardo causato dal paripiglia(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:28:00 GMT)

Genova - Treno si schianta contro il muretto alla fine del binario : distrutto il locomotore : Un treno regionale vuoto in manovra è andato a sbattere contro il muretto alla fine del binario nel parco manovre di Terralba, a Genova Brignole. Secondo quanto accertato da Trenitalia il macchinista ...

Sasso lanciato contro un Treno a Salerno : ferito passeggero : Approfondimenti Atti osceni in treno: denunciato 26enne salernitano 25 aprile 2018 Panico, questo pomeriggio, a bordo del treno regionale partito alle 18.56 dalla stazione di Salerno e diretto a ...

Treno contro una gru nel Cuneese - 10 feriti lievi. I passeggeri : 'Vista la morte' : Dieci feriti, tutti lievi, per un incidente che poteva essere una catastrofe. Tragedia sfiorata sui binari della Torino-Savona, dove un Treno regionale è deragliato per la presenza sui binari, nei ...

Controllare ritardo Treno (app e online) : Che si sia pendolari di lungo corso, o che si utilizzi il treno in maniera sporadica, almeno una volta nella vita ci si sarà trovati a dover Controllare il ritardo di un treno o a fare i conti con binari cambiati all’ultimo minuto. Molto spesso neppure le comunicazioni via altoparlante delle compagnie mettono al riparo da coincidenze perse e corse a perdifiato per salire sull’ultimo treno disponibile. Ecco quindi un breve tutorial che elenca ...

Scontro treni - il Tg1 mostra il Treno alla sua ultima fermata : Il treno si ferma sulla banchina della stazione di Andria: è la sua ultima fermata, tra poco ci sarà lo schianto sul tratto a binario unico tra Andria e Corato gestito dalla società Ferrotranviaria: ...