Tregua per lo spread | Piazza Affari in calo

Usa - Cina - Tregua sui dazi : intesa per ridurre deficit commerciale - : L'accordo è stato raggiunto nelle consultazioni svoltesi a Washington: Pechino si impegna ad aumentare le importazioni di prodotti statunitensi

A Gaza il piano di al-Sisi per una Tregua lunga 10 anni : Mentre il "Sultano di Ankara" arringa la folla e sfida Israele, il presidente-generale lavora nell'ombra e dall'ombra definisce la "road map della tregua". Una tregua di lunga durata. Garantita dall'Egitto, finanziata dal Qatar, accettata da Hamas, non ostacolata a priori da Israele. È l'"hudna" (tregua) firmata Nabil Fattah al-Sisi, Presidente dell'Egitto. Un passaggio chiave, che HP può arricchire con informazioni provenienti da ...

Nessuna Tregua per la rete unica Wind Tre? ZTE sempre al bando : Per chi segue le vicende legate alla rete unica Wind Tre in sviluppo in Italia, una nuova preoccupante notizia arriva dagli Stati Uniti in riferimento a ZTE, partner tecnologico per l'infrastruttura tecnologica dell'operatore mobile italiano. Non si ammorbidisce la posizione del congresso USA nei confronti dell'azienda cinese che continua ad essere messa al bando con ovvie conseguenze. Riavvolgiamo brevemente il nastro della vicenda ...

Martina al PD : “Datemi un anno di Tregua per ricostruire il partito - Renzi dia una mano” : Il segretario reggente del partito Democratico chiederà all'Assemblea Nazionale di sabato prossimo un ulteriore anno per cominciare a ricostruire il partito: "Congresso nel 2019, solo così potremo rompere antichi vizi, spezzare lo sterile dibattito cristallizzato per correnti, per filiere. lo dico: le idee prima della conta".Continua a leggere

Il patto Lega-M5S è pericoloso : meglio il governo di Tregua : Per troppi anni la politica italiana si è lasciata sottoporre alla gogna mediatico-giudiziaria-populista, al di fuori di ogni regola propria dello Stato di diritto; l'isteria di un moralismo d'...

L'opzione rosa per il governo di Tregua : Un governo neutrale e con un premier inattaccabile. Una personalità in grado reggere il timone del Paese fino a dicembre, è l'auspicio di Sergio Mattarella, evitando di affondare tra i flutti delle tempeste parlamentari scatenate dalle opposte fazioni. Missione che appare quasi impossibile.Il nome verrà ufficializzato dal capo dello Stato oggi o domani ma il suo profilo è già stato dipinto in modo preciso nel discorso tenuto ieri al ...

Chi sceglierà Mattarella per guidare il governo di Tregua? : O un governo di tregua fino a dicembre che si occupi delle scadenze più urgenti, scongiurando l'aumento dell'Iva e stendendo la prossima finanziaria, o elezioni subito, con tutti i rischi che ciò può ...

Chi sceglierà Mattarella per guidare il governo di Tregua? : O un governo di tregua fino a dicembre che si occupi delle scadenze più urgenti, scongiurando l'aumento dell'Iva e stendendo la prossima finanziaria, o elezioni subito, con tutti i rischi che ciò può comportare. Sergio Mattarella inchioda i partiti alle loro responsabilità e lascia loro lo spazio per trovare, nel frattempo, un accordo. Il messaggio è chiaro: chi non voleva un esecutivo tecnico, ...

Ultimo giro al Quirinale Cercasi donna manager per governo di Tregua : E senza un accordo giallo-verde-azzurro non resta che tentare un governo di tregua affidato a un personaggio neutrale, esperto di economia e con un riconosciuto standing internazionale, il cui ...

Di Maio (M5S) : «Non esiste Tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato». ma Salvini rilancia l’alleanza : Sull’ipotesi di un esecutivo di tregua, il leader M5S: «Il presidente è stato fin troppo paziente. Avevano l’opportunità». «Ora al voto il prima possibile. Anche il 24 giugno. Abbiamo studiato che si può fare»

Di Maio (M5S) e il muro al governo : «Non esiste Tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato alla rovescia» : Sull’ipotesi di un esecutivo di tregua, il leader M5S: «Il presidente è Stato fin troppo paziente. Avevano l’opportunità». «Ora al voto il prima possibile. Anche il 24 giugno. Abbiamo studiato che si può fare»

Di Maio - M5S - e il muro al governo : «Non esiste Tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato alla rovescia» : «Se il governo di tregua nasce è perché Salvini si è alleato con il Pd». Così Luigi Di Maio, conversando con i cronisti in Transatlantico sui possibili scenari di governo, dopo le parole del ...

Di Maio - M5S - e il muro al governo : «Non esiste Tregua per i traditori del popolo» : «Se il governo di tregua nasce è perché Salvini si è alleato con il Pd». «Non esiste tregua per i traditori del popolo, questo deve essere chiaro. Ma non per il presidente che è stato fin troppo ...

Il piano del Colle : governo di Tregua per superare l'emergenza economia : Servirà allora un personaggio 'imparziale', un grand commis che sia esperto di economia. Uno tipo il palermitano Alessandro Pajno, docente di diritto amministrativo, presidente di sezione del ...