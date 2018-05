Trattamento Gheddafi per Kim Jong-un?

Blastingnews

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Ma l'amministrazione americana è seriamente intenzionata a trattare con la Corea del Nord oppure vuole andare allo scontro? Il dubbio viene, soprattutto alla luce di alcune dichiarazioni di questi ultimi giorni. “Modello libico” per Kim? In sintesi, il punto è questo: quando si minaccia Kim di fargli fare una fine “libica” se non rinuncia a tutte le sue armi nucleari, si può poi pretendere che il leader nord coreano si sieda di buon grado al tavolo delle trattative? Perché è abbastanza chiaro che nella mente di Kim le atomiche sono l'unica cosa che si frappone tra lui e una fine ignominiosa alla. I dubbi di Donald Come nota Foreign Policy nel suo Situation Report, dopo aver “impulsivamente” accettato l'offerta coreana di una riunione al vertice il 12 giugno, il presidente Trump adesso sembra avere dei ripensamenti. Citando il New York Times e il Washington Post, ...