Tragico lutto | se ne è andato uno dei più grandi del Novecento Mondo sotto choc

(Di mercoledì 23 maggio 2018)neldella letteratura: è morto a New York uno dei piùscrittori al. Un vero gigante. La sua morte ha lasciato tutti sconvolti. Secondo quanto riporta il New York Times, è morto in un ospedale di Manhattan all’età di 85 anni “circondato dai suoi amici di una vita che lo hanno profondamente amato”, ha come fa sapere il suo biografo, Blake Bailey. Philip Roth se ne è. È stato uno tra i piùdella letteratura del. Conquistò fama, e polemiche, con il suo terzo romanzo, Portnoy’s Complaint. Vinse il premio Pulitzer per il suo romanzo del 1997 American Pastoral. Roth era nato il 19 marzo del 1933 a Newark, nel New Jersey, si era laureato alla Bucknell University e aveva conseguito un master in letteratura inglese all’Università di Chicago. I suoi primi racconti erano stati pubblicati, mentre insegnava all’Università ...